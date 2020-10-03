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Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России

Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России
Общество,  Фото:страница Ирины Ологоновой
Спортсменка поблагодарила любителей борьбы за поддержку

Как сообщал «Байкал-Daily», на чемпионате России по женской борьбе бурятские спортсменки завоевали пять медалей, две из них золотые. Обладательница трёх серебряных наград чемпионатов мира Ирина Ологонова на этом чемпионате России стала второй. Она призналась, что довольна серебряной медалью.

- У нас на сегодня серебро. Мы довольны, конечно, золотой медали всегда хочется. и этот чемпионат не исключение! Но зная, какой путь мы с тренером Бузиным Андреем Владимировичем прошли, и какой труд проделали, мы благодарны за то что имеем. Знаем, что ПОБЕДЫ БУДУТ, - поделилась Ирина Ологонова в Instagram.

Борица поблагодарила тех, кто помогал в подготовке к турниру, а также всех болельщиков. Ирина получила множество смс с пожеланиями, прочитав их всех. «Очень приятно, ваша поддержка нам необходима», - призналась спортсменка. 
спорт вольная борьба чемпионат России
 
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