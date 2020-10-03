Спортсменка поблагодарила любителей борьбы за поддержку
Как сообщал «Байкал-Daily», на чемпионате России по женской борьбе бурятские спортсменки завоевали пять медалей, две из них золотые. Обладательница трёх серебряных наград чемпионатов мира Ирина Ологонова на этом чемпионате России стала второй. Она призналась, что довольна серебряной медалью.
- У нас на сегодня серебро. Мы довольны, конечно, золотой медали всегда хочется. и этот чемпионат не исключение! Но зная, какой путь мы с тренером Бузиным Андреем Владимировичем прошли, и какой труд проделали, мы благодарны за то что имеем. Знаем, что ПОБЕДЫ БУДУТ, - поделилась Ирина Ологонова в Instagram.
Борица поблагодарила тех, кто помогал в подготовке к турниру, а также всех болельщиков. Ирина получила множество смс с пожеланиями, прочитав их всех. «Очень приятно, ваша поддержка нам необходима», - призналась спортсменка.
Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсменка поблагодарила любителей борьбы за поддержку
Двое спортсменов остались с бронзой
Акцию с младшеклассниками провели сотрудники ГИБДД
Заболеваемость COVID-19 не снижается и за эти сутки едва не побила печальный рекорд
Максимальная температура воздуха днём составит +7 градусов
На церемонии открытия чествовали победителей всероссийского конкурса «Правнуки Победителей»
Традиционный смотр «Театральная осень» состоится в этом году онлайн
Бывший улан-удэнец собирается разводить крупный рогатый скот
С появлением воды произошли стремительные изменения в жизни птиц Даурского заповедника
Соцработники провели традиционную акцию ко Дню пожилых людей
Авторы выигравших фото получат подарочные сертификаты
На переездах в Горького и Силикатном 4 ночи будут вестись ремонтные работы
Также в новогоднем городке установят два катка и горку со 7 скатами
Подведены итоги фестиваля пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…»
Соревнования посвящены памяти Константина Вырупаева