Жители Бурятии смогут онлайн прогулять на Банку России

Мероприятие состоится в субботу, 3 октября



Ежегодный День открытых дверей Банка России в этом году пройдёт 3 октября в режиме онлайн. В этом году Банк России открывает свои двери в онлайн-формате. Каждый желающий посетить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.



В программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере.



Участники смогут попробовать себя в роли дизайнера банкнот, монет или пластиковых карт. Гостей ждут тесты и игры для любого возраста. Активным участникам – подарки. Чем больше занятий вы для себя найдете, тем больше призов сможете получить. Выполните все пункты программы Дня открытых дверей – и вам достанется секретный суперприз, рассказывают организаторы.



День открытых дверей состоится в субботу, 3 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени на сайте https://cbr-day.ru



