Первой в списке оказалась «Адуушанай дуун»
Звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева поделилась с подписчиками, какие бурятские песни её любимые.
- Очень хорошо помню из детства песню «Адуушанай дуун»... в редкие застолья мама садилась за пианино и задорно пела ее гостям, подыгрывая себе с глиссандами вжух-вжух вверх-вниз. Мое исполнение - лишь половина ее драйва, - рассказала певица.
Также она любит «Романс Балдакова». «Красивейшее произведение! В нем так мастерски переданы какие-то щемящие грудь чувства. Балдею», - поделилась Мэдэгма.
Уже в подростковом возрасте её зацепила «Тоонто Нютаг» в исполнении Аюши Данзанова и ансамбля ятагисток. «Услышав ее по радио, я просто замерла от сочетания крепкого мужского голоса и нежных напевов девушек», - вспомнила Мэдэгма Доржиева.
Из современных, как оказалось, ей нравятся «Хоер Эрье», которую написала и исполнила тогда ещё студентка Юлия Будаева, а также «Урагша» в исполнении Дулмы Сунраповой. Певица призвала пользователей поделиться, какие композиции нравятся лично им.
Мэдэгма Доржиева озвучила любимые бурятские песни
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