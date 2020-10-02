Мэдэгма Доржиева озвучила любимые бурятские песни

Первой в списке оказалась «Адуушанай дуун»



Звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева поделилась с подписчиками, какие бурятские песни её любимые.



- Очень хорошо помню из детства песню «Адуушанай дуун»... в редкие застолья мама садилась за пианино и задорно пела ее гостям, подыгрывая себе с глиссандами вжух-вжух вверх-вниз. Мое исполнение - лишь половина ее драйва, - рассказала певица.



Также она любит «Романс Балдакова». «Красивейшее произведение! В нем так мастерски переданы какие-то щемящие грудь чувства. Балдею», - поделилась Мэдэгма.



Уже в подростковом возрасте её зацепила «Тоонто Нютаг» в исполнении Аюши Данзанова и ансамбля ятагисток. «Услышав ее по радио, я просто замерла от сочетания крепкого мужского голоса и нежных напевов девушек», - вспомнила Мэдэгма Доржиева.



Из современных, как оказалось, ей нравятся «Хоер Эрье», которую написала и исполнила тогда ещё студентка Юлия Будаева, а также «Урагша» в исполнении Дулмы Сунраповой. Певица призвала пользователей поделиться, какие композиции нравятся лично им.

