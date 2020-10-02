Продюсер из Улан-Удэ стала участницей телешоу «Золото Геленджика»

Улан-удэнка рассказала, что испытания телешоу ТНТ оказались неожиданными
Лана Бражник из Улан-Удэ стала участницей шоу «Золото Геленджика» (16+) на телеканале ТНТ. Увидеть эфир с Ланой можно будет 4 октября.
Девушка родилась и до 16 лет жила в Бурятии, затем переехала в Иркутск, поступила в ИрНИТУ на факультет журналистики, а после окончания вуза уехала жить в Москву. В столице она 12 лет занималась пиаром в крупных компаниях, а сейчас работает на себя: продюсирует проекты, работает копирайтером и колумнистом.
Для Ланы съёмки на ТНТ не первый опыт участия в телешоу. До этого она уже становилась финалисткой одного из проектов на другом федеральном канале.
- К участию в «Золоте Геленджика» меня подтолкнул авантюризм, - признаётся девушка. – В моей семье все профессиональные спортсмены, кроме меня, и я решила, что пришло время испытать себя. Так что эти съёмки - привет семье. Вообще при моей крутой физической подготовке я изначально не оценила испытания. На экране всё выглядит гораздо легче, а вот вживую… Не столько страшно и сложно, сколько неожиданно. Ты можешь быть развит физически и при этом запороть конкурс, а можешь не быть таким подготовленным и пройти тур.
Кастинг в шоу «Золото Геленджика» пришёлся на время самоизоляции, и Лана проходила его в онлайн-формате.
- Я приседала и отжималась на камеру, - смеётся участница экстремального шоу. – Да, это было забавно, но что делать? Условия не позволяли показать себя по-другому. А ещё нам было предложено привести несколько костюмов для съёмок, и я взяла с собой помимо других русалочий образ. Это был такой своеобразный отсыл к воде, к Байкалу, к моей родине. Конечно, в таком виде в испытаниях не поучаствуешь, но кадр в «русалочьем луке» в Геленджике я всё же сделала.
Шоу «Золото Геленджика» с Ланой Бажник можно будет увидеть 4 октября в 20:00 на ТНТ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках премьеры этого телешоу ТНТ запустил специальную акцию. В городах, в том числе в Улан-Удэ, организаторы прятали настоящее золото, QR код с координатами местности появлялся во время эфира. В столице Бурятии толпа людей ринулась искать вечером заветную коробочку. Счастливицей, нашедшей её уже утром, стала 29-летняя риэлтор Наталья.
Справка:
«Золото Геленджика» – реалити-шоу, герои которого смелые люди в возрасте от 18 до 88 лет. Они готовы к трудным и опасным заданиям, безбашенным решениям, чтобы завоевать главный приз — один килограмм чистого золота. Действие происходит в огромном тематическом парке, который был построен специально для программы за полтора месяца.
Тысяча участников шоу будут преодолевать свои страхи, проявлять смекалистость и ловкость, смеяться над собой и верить, что они смогут пройти до конца и победить. Каждому герою придется решать множество непредсказуемых задач — пробегать по шаткому мосту, удерживать равновесие, выдерживать удары огромных футбольных мячей и выполнять множество других незабываемых испытаний. Каждый герой шоу представит один из 85-ти регионов, а это значит, что любой участник будет отстаивать не только себя, но и свою малую Родину, доказывая всем, что именно в его регионе живут самые отважные, спортивные и веселые люди.
Продюсер из Улан-Удэ стала участницей телешоу «Золото Геленджика»
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