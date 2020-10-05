Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя

Особую благодарность Чимит Бальжинимаев выразил ветеранам педагогического труда



Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил педагогов города со Днём учителя. В поздравлении говорится:



«Дорогие наши педагоги, учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!



День учителя — самый дорогой, самый любимый и самый народный праздник. Его ждут, к нему готовятся не только педагоги, но и студенты, ученики и родители. В столице Бурятии около трёх тысяч педагогов, и сегодня каждому из вас хочу сказать слова благодарности. Ведь роль учителя невозможно переоценить. Именно в ваших руках будущее нашей страны, республики, города. Вы всегда стараетесь видеть лучшее в детях, учите доброте, раскрываете таланты, даёте стимул расти и совершенствоваться. Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось не одно поколение учителей нашего города.



Сегодня у нашего родного Улан-Удэ есть все основания гордиться тем, что образовательная система города одна из лучших и по-своему уникальна: из года в год внедряются новые формы и методы работы, реализуются инновационные программы, проекты общегородского масштаба.



От всей души желаю всем нашим педагогам здоровья, успехов, новых побед и благодарных учеников».

