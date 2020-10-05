Особую благодарность Чимит Бальжинимаев выразил ветеранам педагогического труда
Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил педагогов города со Днём учителя. В поздравлении говорится:
«Дорогие наши педагоги, учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя — самый дорогой, самый любимый и самый народный праздник. Его ждут, к нему готовятся не только педагоги, но и студенты, ученики и родители. В столице Бурятии около трёх тысяч педагогов, и сегодня каждому из вас хочу сказать слова благодарности. Ведь роль учителя невозможно переоценить. Именно в ваших руках будущее нашей страны, республики, города. Вы всегда стараетесь видеть лучшее в детях, учите доброте, раскрываете таланты, даёте стимул расти и совершенствоваться. Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось не одно поколение учителей нашего города.
Сегодня у нашего родного Улан-Удэ есть все основания гордиться тем, что образовательная система города одна из лучших и по-своему уникальна: из года в год внедряются новые формы и методы работы, реализуются инновационные программы, проекты общегородского масштаба.
От всей души желаю всем нашим педагогам здоровья, успехов, новых побед и благодарных учеников».
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ведомства договорились о сотрудничестве
Особую благодарность Чимит Бальжинимаев выразил ветеранам педагогического труда
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
На выставке представлены редкие образцы самоваров крупнейших российских производителей
Два объекта будут достроены за счёт средств застройщика, проблемы 8 домов будут решаться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов
Сани готовь летом, а новогодние подарки – осенью
Заболевший парламентарий призвал жителей беречь себя и своих близких
Один из организаторов «Голоса кочевников», сотрудник федерального портала рассказала «Байкал-Daily» об эмоциях после отмены фестиваля, запуске видеоблога про книги и многом другом
Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные упражнения
Сейчас проходят лечение 1395 человек
Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток
Сильного ветра не ожидается
Боксёры Бурятии завоевали на домашнем чемпионате ДФО пять медалей
С 5 октября школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов переходят на дистанционную форму обучения
Бурятские кинодеятели требуют встречу с замминистра культуры России