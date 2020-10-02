Австралийский путешественник побывал в Наушках в Бурятии

Австралиец не нашёл в этом посёлке ничего примечательного
Австралиец Эндрю Боланд путешествует по миру с 1999 году. Он побывал в 84 странах и посетил все континенты, кроме Антарктиды. О путешествиях он рассказывает в своём блоге, недавно там появилась заметка, посвящённая России.
В Россию путешественник приезжал трижды. Во время своих визитов он побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новгороде и даже в бурятском посёлке Наушки в 2017 году.
По приграничному посёлку Эндрю удалось погулять благодаря ожиданию стыковочного поезда, который должен был увезти его и ещё несколько туристов в Иркутск.
- Нет, ничего примечательного там нет, это действительно была своего рода «Сумеречная зона». Зато были пара кафе и мини-маркет, - пишет он.
Однако кафе были закрыты. Эндрю предположил, что это из-за празднования Дня Победы.
- Некоторые дети в городе были одеты в военную форму на празднование Дня Победы и с радостью позволили мне сделать пару фотографий, - продолжает Эндрю Боланд.
Описал турист и качество домов в Наушках. Он заметил, что в основном это деревянные постройки «многие из них были, мягко говоря, в довольно шатком состоянии». Однако железнодорожная станция выглядела новой.
После прогулки по Наушкам Эндрю отправился в Иркутск. Поезд был проходной, поэтому путешественнику не удалось надолго остановиться в Улан-Удэ. В своих заметках он лишь написал, что столица Бурятии – это самый большой город по пути от Улан-Батора.
Побывал Эндрю Боланд и на Байкале в посёлке Листвянка.
- Я сделал однодневную поездку в Листвянку, своего рода дачный поселок на Байкале. Там очень красиво и недалеко на автобусе, я немного поднялся в гору, это была хорошая однодневная поездка, - добавляет он.
Также в своих блогах Эндрю Боланд отмечает, что любит путешествовать исключительно на поезде. Он пишет, что соседи по купе будут постоянно предлагать вам водку, могут показаться недружелюбными, но если вы им понравитесь, станут вам хорошими друзьями.
Австралийский путешественник побывал в Наушках в Бурятии
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