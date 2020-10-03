Максимальная температура воздуха днём составит +7 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью от +1 тепла до -4, местами -9-14, днём +2+7 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1-3, днём +5+7 градусов.
В Бурятии температура опускалась до -14 градусов
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