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В Бурятии температура опускалась до -14 градусов

В Бурятии температура опускалась до -14 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Максимальная температура воздуха днём составит +7 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью от +1 тепла до -4, местами -9-14, днём +2+7 градусов.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1-3, днём +5+7 градусов.
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