В Бурятии температура опускалась до -14 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Максимальная температура воздуха днём составит +7 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью от +1 тепла до -4, местами -9-14, днём +2+7 градусов.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1-3, днём +5+7 градусов.

