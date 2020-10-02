Бурятского певца отметили дипломом конкурса горлового пения

Ученика из Еравнинского района назвали «Надеждой бурятского хуумия»



В Тыве прошёл межрегиональный дистанционный детский конкурс исполнителей горлового пения в рамках международного детского фестиваля исполнителей горлового пения «Маралёнок». В конкурсе приняли участие 64 юных таланта из Тывы, Бурятии и Алтая.



Бурятию на конкурсе представил ученик Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы Еравнинского района Жаргал Цыдыпов. Он стал обладателем специального диплома «Надежда бурятского хуумия». Отметим, художественный руководитель Жаргала – известная в республике этноисполнительница Арюна Нимаева.



Организаторы поблагодарили всех участников конкурса и руководителей за достойную подготовку детей. Конкурс проводился с целью развития и популяризации тувинского горлового пения; выявления и поддержки талантливых детей, их стимулирования к дальнейшей творческой активности; укрепления взаимопонимания и дружеских связей между детьми и молодёжью. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

