Ученика из Еравнинского района назвали «Надеждой бурятского хуумия»
В Тыве прошёл межрегиональный дистанционный детский конкурс исполнителей горлового пения в рамках международного детского фестиваля исполнителей горлового пения «Маралёнок». В конкурсе приняли участие 64 юных таланта из Тывы, Бурятии и Алтая.
Бурятию на конкурсе представил ученик Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы Еравнинского района Жаргал Цыдыпов. Он стал обладателем специального диплома «Надежда бурятского хуумия». Отметим, художественный руководитель Жаргала – известная в республике этноисполнительница Арюна Нимаева.
Организаторы поблагодарили всех участников конкурса и руководителей за достойную подготовку детей. Конкурс проводился с целью развития и популяризации тувинского горлового пения; выявления и поддержки талантливых детей, их стимулирования к дальнейшей творческой активности; укрепления взаимопонимания и дружеских связей между детьми и молодёжью. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Бурятского певца отметили дипломом конкурса горлового пения
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