На переездах в Горького и Силикатном 4 ночи будут вестись ремонтные работы
На железнодорожных переездах, расположенных в посёлках Горького (5659 км ВСЖД) и Силикатный (5662 км ВСЖД) города Улан-Удэ, в период с 5 по 9 октября будут производиться ремонтные работы.
Движение автотранспорта через переезды будет ограничено с 23:00 до 6:00 местного времени. Проезд во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта на двух переездах
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