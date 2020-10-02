В Улан-Удэ ограничат движение транспорта на двух переездах

На переездах в Горького и Силикатном 4 ночи будут вестись ремонтные работы



На железнодорожных переездах, расположенных в посёлках Горького (5659 км ВСЖД) и Силикатный (5662 км ВСЖД) города Улан-Удэ, в период с 5 по 9 октября будут производиться ремонтные работы.



Движение автотранспорта через переезды будет ограничено с 23:00 до 6:00 местного времени. Проезд во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

