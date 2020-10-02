Температура будет опускаться до -15 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике установится холодная погода. Синоптики опубликовали прогноз погоды с 3 по 5 октября.
Так, завтра, по республике облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью от +1 до -4, местами -9,-14, днём +2,+7 градусов.
В воскресенье, 4 октября, преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -2-7, местами по юго-западу и северу -10,-15, по Прибайкалью до +3, днём +6,+11, местами +1,+6 градусов.
Новая рабочая неделя не порадует теплом, будет всё также по-осеннему холодно. В понедельник по республике преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8 мороза, местами по северу -10,-15 мороза, по Прибайкалью до +2, днём +8,+13, местами до +3 градусов.
Жителей Бурятии ждут холодные выходные
Общество, Фото:
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