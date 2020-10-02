Подобное прогнозируется на юге республике
Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется в октябре в южной части Бурятии. Об этом сообщается в предварительном прогнозе федеральной Авиалесоохраны по пожарной опасности в лесах России на октябрь 2020 года.
Также повышенная пожарная опасность на территории Дальневосточного федерального округа ожидается в западной части Забайкальского края, в южной части Камчатского края, в южной части Сахалинской области.
Долгосрочный прогноз рисков возникновения ЧС в лесах на октябрь разработан на основании данных гидрометеорологической обстановки на сентябрь, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на октябрь и многолетних данных о горимости лесов.
В лесах Бурятии ожидается повышенная пожарная опасность
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