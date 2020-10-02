Соцработники провели традиционную акцию ко Дню пожилых людей
Акцию «Копилка добрых дел» провели в Хоринском районе Бурятии накануне Международного дня пожилых людей. Традиционную безвозмездную помощь оказывали подопечным специалисты отделения социального обслуживания на дому Хоринского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, в рамках акции были охвачены 39 человек из разных сёл Хоринского района. К примеру, в селе Хасурта социальным работником Ольгой Брылёвой побелен фундамент домов, утеплены окна. Туяна Жалсарараева в селе Ашанга проконопатила сарай своей подопечной. В селе Додо-Гол Саном-Дари Чимитцыренова сложила печь своими руками, а Олег Богданов в селе Удинск отремонтировал электропроводку.
- Добрые дела не только значимы и полезны для наших подопечных, но и принесли радость и удовлетворение от проделанной работы самим социальным работникам. Крепкого здоровья, долголетия и всех земных благ желаем мы нашим пенсионерам, – выразили коллективное мнение сотрудники Хоринского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В сёлах Хоринского района Бурятии помогли пенсионерам и инвалидам
Общество, Фото:
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