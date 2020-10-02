В Бурятии ТОСовцы построили детскую площадку

Также активисты заказали контейнеры для пластиковых бутылок



Активисты ТОС «Нарhата» в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сами благоустроили территорию.



ТОСовцы построили и оборудовали детскую площадку по улице Ринчин-Доржиева. Также они заказали контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок, сообщает группа «Еравна-инфо. 24/7».



ТОС создан в 2018 году. За это время он дважды занимал четвёртое место в республиканском конкурсе «Лучший ТОС».





