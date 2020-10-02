Также активисты заказали контейнеры для пластиковых бутылок
Активисты ТОС «Нарhата» в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сами благоустроили территорию.
ТОСовцы построили и оборудовали детскую площадку по улице Ринчин-Доржиева. Также они заказали контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок, сообщает группа «Еравна-инфо. 24/7».
ТОС создан в 2018 году. За это время он дважды занимал четвёртое место в республиканском конкурсе «Лучший ТОС».
В Бурятии ТОСовцы построили детскую площадку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Памятный знак появился в селе Моты
Жители начнут платить больше с 2021 года
Работы запланированы на октябрь
Останки погибшего под Ленинградом улан-удэнца подняли этой осенью
Врачам предоставят общежитие
Команде грозит снятие с турнира
Специализированные комплексы появятся в Алтайском крае, Крыму и на Дальнем Востоке
В исправительных учреждениях Бурятии прошли мероприятия ко Дню музыки
«Инопланетяне, похоже», - высказался автор видео
Кобылья голова популярна у фотографов и любителей прогулок
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом
Открытки для пенсионеров сделали дети из «Журавушки»
Перелётных птиц переселяют в специальные помещения
Время подачи отопления и горячей воды сейчас зависит от управляющих компаний
Ветеранов навестили в связи с Днём пожилого человека