Памятный знак появился в селе Моты
В селе Моты Шелеховского района Иркутской области установили поклонный крест – в память об основателях села, енисейских казаках. Установку памятного знака приурочили к 400-летию протопопа Аввакума, сообщили в пресс-службе администрации Шелеховского района.
Крест установили при строящемся храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Он станет новой достопримечательностью села, считают жители, и напомнит об истории возникновения Мотского поселения, которое в 17-м веке было основано как дальний дозор енисейских казаков на реке Иркут и стало важнейшим форпостом на пути освоения Сибири.
Жители Мот изготовили памятный знак самостоятельно в виде традиционного древнерусского поклонного креста. Кто-то помогал деньгами, кто-то своим трудом. Такие кресты-голбцы устанавливались в память о людях и значимых событиях, оставивших в сердцах людей особый отклик.
- На кресте-голбце запечатлены слова глубокой признательности, как основателям нашего села - отважным енисейским казакам, так и святому протопопу Аввакуму, выразившему всей своей многострадальной жизнью пример твёрдого и несгибаемого русского характера. Для ответственного дела по установке сего памятного знака потребовалась помощь всех неравнодушных людей, - говорит настоятель Русской Древлеправославной церкви отец Алексий.
В Иркутской области установили поклонный крест в память о казаках 17 века
Общество, Фото:
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