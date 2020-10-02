В Новом Зелёном в Улан-Удэ появятся фонари

Работы запланированы на октябрь



В микрорайоне Новый Зелёный в Улан-Удэ, в котором расположены семь многоквартирных домов, подключат уличное освещение. Здесь установят 11 железобетонных опор, 12 светильников наружного освещения, проведут 1320 метров самонесущего изолированного провода, сообщает МБУ «Горсвет».



Подрядчики уже определены. Идёт закуп оборудования, изготовление опор, кронштейнов и прочего. Работы планируют завершить до 1 ноября.⠀



Кроме того, по проекту сети наружного освещения появятся по ул. Солнечная – ул. Бийская. Захватят часть дворов и ответвление в сторону ул. Трубачеева. Здесь установят 15 железобетонных опор, 18 светильников, проведут 465м самонесущего изолированного провода, сообщили в пресс-службе мэрии.

