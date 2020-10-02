В Бурятии подорожает капремонт





















В этом году жители домов от 13 этажей и выше



В этом году жители домов от 13 этажей и выше платят минимальный тариф в 6 рублей 92 копейки за квадратный метр. Максимальный размер взноса - 11 рублей 7 копеек (оштукатуренные домов с подвалом в 1-2 этажа).

В Бурятии вырастет тариф на капремонт. Об этом стало известно из постановления правительства Бурятии от 30 сентября 2020 года.Размеры тарифов варьируются в зависимости от типов домов (в перечне их 6). Таким образом, наименьший размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии составит в 2021 году 7 рублей 20 копеек (благоустроенные дома от 13 этажей и выше с лифтом) за квадратный метр. Что касается самого высокого тарифа, то он составит 11 рублей 53 копейки (благоустроенные оштукатуренные дома от 1 до 2 этажей с подвалом).Если же обратить внимание на тариф, который действует в отношении стандартных благоустроенных пятиэтажек (от 3 до 5 этажей) с подвалом и без лифта, то он составляет для кирпичных домов 7 рублей 99 копеек, для панельных – 8 рублей 39 копеек.