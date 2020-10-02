Полёты стартовали 28 сентября
Прямые рейсы по субсидируемому маршруту Улан-Удэ – Красноярск с 28 сентября начала выполнять авиакомпания «ИрАэро». Полёты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100 три раза в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам.
Время вылета из Красноярска – 18:00, время прибытия в Улан-Удэ –21:00. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 22:00 и приземляется в Красноярске в 23:00.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 3000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
Напомним, что авиакомпания «NordwindAirlines» также начнёт выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Удэ – Красноярск с 26 октября. Полёты на данном направлении будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам на Embraer 190. Время прибытия из Красноярска в Улан-Удэ – 9:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 10:40. Время в пути составит 2 часа.
В Улан-Удэ запущен прямой рейс до Красноярска
Общество, Фото:
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