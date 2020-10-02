Останки погибшего под Ленинградом улан-удэнца подняли этой осенью
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентября во время экспедиции «Вороново-2020» в Ленинградской области члены «Вологодского объединения поисковиков» подняли останки красноармейца из Улан-Удэ, погибшего в 1943 году. Его личность установили благодаря медальону, в котором сохранилась записка о бойце. Это Григорий Михайлович Зеленин, 1914 года рождения.
Накануне, 1 октября, Вологодское объединение поисковиков сообщило, что они нашли внучку погибшего красноармейца – Наталья.
- Какая радостная новость пришла нам вчера вечером! Звонок из Улан-Удэ. Из-за нескольких тысяч километров нам звонит Наталья и прерывающимся голосом сообщает, что она - родная внучка Зи(е)ленина Григория Михайловича! Наталья - дочь единственного сына Григория Михайловича, Владимира, родившегося за 8 месяцев до гибели отца и не разу с ним не встретившимся. Однако память о воине бережно хранят в семье, - говорится в сообщении.
Поисковики искренне радуются, что им удалось «вернуть ещё одного солдата в семью». Теперь поисковикам предстоит передать внучке медальон и личные вещи. Для этого Наталья приедет в Ленинградскую область на место - гибели деда.
- И мы уверены, что все сложится лучшим образом. «Жди меня, и я вернусь!», - заключили в поисковики.
В комментариях пользователи Сети радуются за красноармейца и его семью: «Чудеса случаются! Мечты сбываются!», «Потрясающе!!!», «Слава Богу, ещё один воин вернулся с войны», «Респект и уважение поисковикам!», «Здорово! Поздравляю Вас! И спасибо огромное! Вы возвращаете домой наших Героев! Низкий поклон Вам, уважаемые поисковики! И мои поздравления Наталье из Улан-Удэ! Это очень благая весть!»
В Улан-Удэ нашлась внучка погибшего красноармейца
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