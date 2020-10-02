У иркутского ФК «Зенит» нет денег для поездки на первенство России

Команде грозит снятие с турнира



Футбольной команде «Зенит» из Иркутска грозит снятие с первенства России. На сегодняшний день у иркутян нет возможности вылететь на матч по финансовым причинам. Об этом 1 октября 2020 года сообщает официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области со ссылкой на пресс-службу клуба.



Согласно календарю соревнований, «Зенит» должен провести очередные матчи первенства в Санкт-Петербурге – 6 сентября с «Зенитом»-2, 9 сентября – со «Звездой». Команда гостей должна за пять дней матча уведомить хозяев о прибытии на игру. Соответствующее уведомление уже отправлено ближайшему сопернику иркутян, команде «Зенит-2».



В случае двух неявок на матче команде грозит снятие с соревнований. Вернуться в профессиональный футбол иркутяне смогут не ранее, чем через два года.

