Специализированные комплексы появятся в Алтайском крае, Крыму и на Дальнем Востоке
В ближайшие годы в России будет развёрнута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму. О подобных планах по российской системе контроля космического пространства сообщил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью изданию Вооружённых сил России «Красная звезда».
- Основное их преимущество перед существующими средствами контроля космического пространства в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий. Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности, - объяснил Андрей Вышинский.
По его словам, с вводом в строй новых комплексов системы контроля космического пространства космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот.
В Бурятии будут контролировать околоземное пространство
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