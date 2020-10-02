В Бурятии будут контролировать околоземное пространство

Специализированные комплексы появятся в Алтайском крае, Крыму и на Дальнем Востоке



В ближайшие годы в России будет развёрнута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму. О подобных планах по российской системе контроля космического пространства сообщил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью изданию Вооружённых сил России «Красная звезда».



- Основное их преимущество перед существующими средствами контроля космического пространства в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий. Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности, - объяснил Андрей Вышинский.



По его словам, с вводом в строй новых комплексов системы контроля космического пространства космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот.

