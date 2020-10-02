В Бурятии прошёл пушкинский фестиваль

6-10 лет

1 место — Рождественская Полина, 6 лет

2 место — Болотова Юмжана, 8 лет, МУДО ИПЦДО коллектив «Затейники»

3 место — Гомбоева Эрдэни, 6 лет, п. Иволга, Иволгинский район



11-25 лет

1 место — Сультимов Буянто, 14 лет, п. Хоринск, Хоринский район

2 место — Малофеев Артем, 11 лет, п. Новоселенгинск, Селенгинский район

3 место — Шестакова Александра, 12 лет, с. Тэгда, Хоринский район



26 и старше

1 место — Хаметов Артём, 26 лет, с. Хандагай, Хоринский район



Номинация «Читаем А.С. Пушкина всей семьёй»

1 место — Семья Брылёвых. с. Новый Заган, Мухоршибирский район



«Поэтический дуэт» (чтение стихотворения на русском и бурятском языках)

1 место — Цырендоржиева Туяна, Дарамбазар Баярма, с. Цолга, Мухоршибирский район



Специальные призы достались Цыретаровой Ларисе из села Улюнхан Курумканского района и Базаровой Марине из посёлка Хоринск Хоринский района.



Активное участие в этом конкурсе приняли жители соседней Монголии. Среди них учащиеся школы «Жавхлант» филиала центра русского языка при РЦНК Завханского аймака,



В онлайн-конкурсе детских рисунков «По мотивам сказок Пушкина» жюри, рассмотрев 108 художественных работ, выявило победителей по трём категориям.



Возрастная категория «От 6 до 10 лет»

1 место — Алексеев Артём, 7 лет, школа № 41, 1«А» класс. «Учёный кот»

2 место — Доржиева Анна, 9 лет, гимназия №14, г. Улан-Удэ, «Золотой петушок»

3 место — Карпов Павел, 10 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Сказка рыбаке и рыбке»



Возрастная категория «От 11 до 16 лет»

1 место — Сманкулова Алима, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, Пушкин А.С.

2 место — Климентьева Софья, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «У лукоморья дуб зелёный»

3 место — Белых Дарья, 12 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Бьётся лебедь средь зыбей, коршун носится над ней»



«Профессиональные ДШИ»

1 место — Тыхеева Нарана, 13 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Пиковая дама»

2 место — Безьязыкова Любовь, 10 лет, Дом творчества Железнодорожного района

3 место — Башкеева Ксения, 12 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Сказка о царе Салтане»



Отмечены доклады участников конференции «Пушкин и декабристы» с международным участием среди учащихся СОШ.

Диплом I степени – Алексеева Валерия, 10 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Проблемы и перспективы развития событийного туризма в Селенгинском районе, на примере МО СП «Новоселенгинское», руководитель: Дамбаева Г.И.

Диплом II степени – Корелова Диана, 9«В» лицей №27, г. Улан-Удэ, доклад «А.С. Пушкин и его эпоха в музейных коллекциях», руководитель: Ильичева Т.А.

Диплом III степени - Мункуева Екатерина, 9 класс, гимназия №33, г. Улан-Удэ, доклад «Пушкинский след в Бурятии», руководитель Содномова Л.П.

Диплом III степени – Балсунаев Александр, 9 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Желанным гостем ты приходишь. И в русский, и в бурятский дом», руководитель: Дугаржапова Т.Д.

1 место — Рождественская Полина, 6 лет2 место — Болотова Юмжана, 8 лет, МУДО ИПЦДО коллектив «Затейники»3 место — Гомбоева Эрдэни, 6 лет, п. Иволга, Иволгинский район1 место — Сультимов Буянто, 14 лет, п. Хоринск, Хоринский район2 место — Малофеев Артем, 11 лет, п. Новоселенгинск, Селенгинский район3 место — Шестакова Александра, 12 лет, с. Тэгда, Хоринский район1 место — Хаметов Артём, 26 лет, с. Хандагай, Хоринский район1 место — Семья Брылёвых. с. Новый Заган, Мухоршибирский район1 место — Цырендоржиева Туяна, Дарамбазар Баярма, с. Цолга, Мухоршибирский райондостались Цыретаровой Ларисе из села Улюнхан Курумканского района и Базаровой Марине из посёлка Хоринск Хоринский района.Активное участие в этом конкурсе приняли жители соседней Монголии. Среди них учащиеся школы «Жавхлант» филиала центра русского языка при РЦНК Завханского аймака, занявшие призовые места В онлайн-конкурсе детских рисунков «По мотивам сказок Пушкина» жюри, рассмотрев 108 художественных работ, выявило победителей по трём категориям.1 место — Алексеев Артём, 7 лет, школа № 41, 1«А» класс. «Учёный кот»2 место — Доржиева Анна, 9 лет, гимназия №14, г. Улан-Удэ, «Золотой петушок»3 место — Карпов Павел, 10 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Сказка рыбаке и рыбке»1 место — Сманкулова Алима, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, Пушкин А.С.2 место — Климентьева Софья, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «У лукоморья дуб зелёный»3 место — Белых Дарья, 12 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Бьётся лебедь средь зыбей, коршун носится над ней»1 место — Тыхеева Нарана, 13 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Пиковая дама»2 место — Безьязыкова Любовь, 10 лет, Дом творчества Железнодорожного района3 место — Башкеева Ксения, 12 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Сказка о царе Салтане»Отмечены доклады участников конференции «Пушкин и декабристы» с международным участием среди учащихся СОШ.Диплом I степени – Алексеева Валерия, 10 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Проблемы и перспективы развития событийного туризма в Селенгинском районе, на примере МО СП «Новоселенгинское», руководитель: Дамбаева Г.И.Диплом II степени – Корелова Диана, 9«В» лицей №27, г. Улан-Удэ, доклад «А.С. Пушкин и его эпоха в музейных коллекциях», руководитель: Ильичева Т.А.Диплом III степени - Мункуева Екатерина, 9 класс, гимназия №33, г. Улан-Удэ, доклад «Пушкинский след в Бурятии», руководитель Содномова Л.П.Диплом III степени – Балсунаев Александр, 9 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Желанным гостем ты приходишь. И в русский, и в бурятский дом», руководитель: Дугаржапова Т.Д.

В Бурятии завершился фестиваль пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…». 29 сентября в центре «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов» в посёлке Новоселенгинск в режиме онлайн прошла научно-практическая конференция с международным участием «Пушкин и декабристы». Также в рамках фестиваля были проведены поэтический конкурс видеороликов по произведениям А.С. Пушкина и онлайн-конкурс рисунков по мотивам его стихотворений. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.В конкурсе «Я в гости к Пушкину спешу…» приняло участие 33 поэтических видеоролика из разных районов Бурятии, а также из ряда регионов России. Жюри выявило победителей по 4 номинациям.