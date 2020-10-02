В Бурятии прошёл пушкинский фестиваль

В Бурятии завершился фестиваль пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…». 29 сентября в центре «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов» в посёлке Новоселенгинск в режиме онлайн прошла научно-практическая конференция с международным участием «Пушкин и декабристы». Также в рамках фестиваля были проведены поэтический конкурс видеороликов по произведениям А.С. Пушкина и онлайн-конкурс рисунков по мотивам его стихотворений. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
В конкурсе «Я в гости к Пушкину спешу…» приняло участие 33 поэтических видеоролика из разных районов Бурятии, а также из ряда регионов России. Жюри выявило победителей по 4 номинациям.
Номинация «Мой Пушкин»
6-10 лет
1 место — Рождественская Полина, 6 лет
2 место — Болотова Юмжана, 8 лет, МУДО ИПЦДО коллектив «Затейники»
3 место — Гомбоева Эрдэни, 6 лет, п. Иволга, Иволгинский район
11-25 лет
1 место — Сультимов Буянто, 14 лет, п. Хоринск, Хоринский район
2 место — Малофеев Артем, 11 лет, п. Новоселенгинск, Селенгинский район
3 место — Шестакова Александра, 12 лет, с. Тэгда, Хоринский район
26 и старше
1 место — Хаметов Артём, 26 лет, с. Хандагай, Хоринский район
Номинация «Читаем А.С. Пушкина всей семьёй»
1 место — Семья Брылёвых. с. Новый Заган, Мухоршибирский район
«Поэтический дуэт» (чтение стихотворения на русском и бурятском языках)
1 место — Цырендоржиева Туяна, Дарамбазар Баярма, с. Цолга, Мухоршибирский район
Специальные призы достались Цыретаровой Ларисе из села Улюнхан Курумканского района и Базаровой Марине из посёлка Хоринск Хоринский района.
Активное участие в этом конкурсе приняли жители соседней Монголии. Среди них учащиеся школы «Жавхлант» филиала центра русского языка при РЦНК Завханского аймака, занявшие призовые места.
В онлайн-конкурсе детских рисунков «По мотивам сказок Пушкина» жюри, рассмотрев 108 художественных работ, выявило победителей по трём категориям.
Возрастная категория «От 6 до 10 лет»
1 место — Алексеев Артём, 7 лет, школа № 41, 1«А» класс. «Учёный кот»
2 место — Доржиева Анна, 9 лет, гимназия №14, г. Улан-Удэ, «Золотой петушок»
3 место — Карпов Павел, 10 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Сказка рыбаке и рыбке»
Возрастная категория «От 11 до 16 лет»
1 место — Сманкулова Алима, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, Пушкин А.С.
2 место — Климентьева Софья, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «У лукоморья дуб зелёный»
3 место — Белых Дарья, 12 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Бьётся лебедь средь зыбей, коршун носится над ней»
«Профессиональные ДШИ»
1 место — Тыхеева Нарана, 13 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Пиковая дама»
2 место — Безьязыкова Любовь, 10 лет, Дом творчества Железнодорожного района
3 место — Башкеева Ксения, 12 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Сказка о царе Салтане»
Отмечены доклады участников конференции «Пушкин и декабристы» с международным участием среди учащихся СОШ.
Диплом I степени – Алексеева Валерия, 10 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Проблемы и перспективы развития событийного туризма в Селенгинском районе, на примере МО СП «Новоселенгинское», руководитель: Дамбаева Г.И.
Диплом II степени – Корелова Диана, 9«В» лицей №27, г. Улан-Удэ, доклад «А.С. Пушкин и его эпоха в музейных коллекциях», руководитель: Ильичева Т.А.
Диплом III степени - Мункуева Екатерина, 9 класс, гимназия №33, г. Улан-Удэ, доклад «Пушкинский след в Бурятии», руководитель Содномова Л.П.
Диплом III степени – Балсунаев Александр, 9 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Желанным гостем ты приходишь. И в русский, и в бурятский дом», руководитель: Дугаржапова Т.Д.
1 место — Рождественская Полина, 6 лет
2 место — Болотова Юмжана, 8 лет, МУДО ИПЦДО коллектив «Затейники»
3 место — Гомбоева Эрдэни, 6 лет, п. Иволга, Иволгинский район
11-25 лет
1 место — Сультимов Буянто, 14 лет, п. Хоринск, Хоринский район
2 место — Малофеев Артем, 11 лет, п. Новоселенгинск, Селенгинский район
3 место — Шестакова Александра, 12 лет, с. Тэгда, Хоринский район
26 и старше
1 место — Хаметов Артём, 26 лет, с. Хандагай, Хоринский район
Номинация «Читаем А.С. Пушкина всей семьёй»
1 место — Семья Брылёвых. с. Новый Заган, Мухоршибирский район
«Поэтический дуэт» (чтение стихотворения на русском и бурятском языках)
1 место — Цырендоржиева Туяна, Дарамбазар Баярма, с. Цолга, Мухоршибирский район
Специальные призы достались Цыретаровой Ларисе из села Улюнхан Курумканского района и Базаровой Марине из посёлка Хоринск Хоринский района.
Активное участие в этом конкурсе приняли жители соседней Монголии. Среди них учащиеся школы «Жавхлант» филиала центра русского языка при РЦНК Завханского аймака, занявшие призовые места.
В онлайн-конкурсе детских рисунков «По мотивам сказок Пушкина» жюри, рассмотрев 108 художественных работ, выявило победителей по трём категориям.
Возрастная категория «От 6 до 10 лет»
1 место — Алексеев Артём, 7 лет, школа № 41, 1«А» класс. «Учёный кот»
2 место — Доржиева Анна, 9 лет, гимназия №14, г. Улан-Удэ, «Золотой петушок»
3 место — Карпов Павел, 10 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Сказка рыбаке и рыбке»
Возрастная категория «От 11 до 16 лет»
1 место — Сманкулова Алима, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, Пушкин А.С.
2 место — Климентьева Софья, 13 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «У лукоморья дуб зелёный»
3 место — Белых Дарья, 12 лет, СОШ №1, г. Гусиноозёрск, «Бьётся лебедь средь зыбей, коршун носится над ней»
«Профессиональные ДШИ»
1 место — Тыхеева Нарана, 13 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Пиковая дама»
2 место — Безьязыкова Любовь, 10 лет, Дом творчества Железнодорожного района
3 место — Башкеева Ксения, 12 лет, ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, «Сказка о царе Салтане»
Отмечены доклады участников конференции «Пушкин и декабристы» с международным участием среди учащихся СОШ.
Диплом I степени – Алексеева Валерия, 10 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Проблемы и перспективы развития событийного туризма в Селенгинском районе, на примере МО СП «Новоселенгинское», руководитель: Дамбаева Г.И.
Диплом II степени – Корелова Диана, 9«В» лицей №27, г. Улан-Удэ, доклад «А.С. Пушкин и его эпоха в музейных коллекциях», руководитель: Ильичева Т.А.
Диплом III степени - Мункуева Екатерина, 9 класс, гимназия №33, г. Улан-Удэ, доклад «Пушкинский след в Бурятии», руководитель Содномова Л.П.
Диплом III степени – Балсунаев Александр, 9 класс, Новоселенгинская СОШ, доклад «Желанным гостем ты приходишь. И в русский, и в бурятский дом», руководитель: Дугаржапова Т.Д.