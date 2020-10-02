Осуждённые в Бурятии соревновались в караоке

В исправительных учреждениях Бурятии прошли мероприятия ко Дню музыки



В исправительных колониях №№ 7 и 8, а также в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню музыки. Осуждённым показали видео-лекции и презентации о музыке, её истории, направлениях и видах, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Так, в исправительной колонии № 7 для женщин прошёл конкурс караоке. Девять участниц соревновались за звание лучшей певицы, исполнив русские народные песни, песни военных лет и современные эстрадные композиции.



В исправительной колонии № 8 осуждённые организовали акустический концерт и исполнили произведения в стиле блюз, рок-н-ролл и джаз, а также кавер-версии популярных хитов и авторские песни.



Музыкальная гостиная прошла в колонии-поселения № 3. Осуждённые познакомились с отрывками симфонических произведений, музыкальных зарисовок и арий из оперного наследия, где звучала музыка о русской природе, напевах родной земли, простых, известных с детства сюжетах былин, легенд и сказок. «Осужденные приняли активное участие в обсуждении музыкальных произведений, особенно их заинтересовали образы по произведениям Николая Гоголя» - заявили в УФСИН.

