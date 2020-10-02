Кобылья голова популярна у фотографов и любителей прогулок
Все желающие могут совершить 3D-экскурсию по байкальскому полуострову Кобылья голова. Видео появилось на YouTube на канале пользователя Михаила Александрова.
Полуостров Кобылья голов – это место на юге острова Ольхон. Оно получило своё название неспроста: уж очень похожи очертания мыса, венчающего полуостров, на голову лошади, поделились специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Изрезанные черты береговой кромки и в целом ландшафт Кобыльей головы, привлекают к себе внимание гостей Прибайкальского национального парка. Здесь любят проводить время фотографы и любители прогуляться пешком. На полуострове есть озеро, его форма многим напоминает сердце.
Сама Кобылья голова – место красивое, но опасное: штормовой байкальский ветер любит эти берега; в прошлом столетии он погубил здесь не одно судно…
По байкальской Кобыльей голове можно прогуляться онлайн
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