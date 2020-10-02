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По байкальской Кобыльей голове можно прогуляться онлайн

Общество, 
Кобылья голова популярна у фотографов и любителей прогулок

Все желающие могут совершить 3D-экскурсию по байкальскому полуострову Кобылья голова. Видео появилось на YouTube на канале пользователя Михаила Александрова.

Полуостров Кобылья голов – это место на юге острова Ольхон. Оно получило своё название неспроста: уж очень похожи очертания мыса, венчающего полуостров, на голову лошади, поделились специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Изрезанные черты береговой кромки и в целом ландшафт Кобыльей головы, привлекают к себе внимание гостей Прибайкальского национального парка. Здесь любят проводить время фотографы и любители прогуляться пешком. На полуострове есть озеро, его форма многим напоминает сердце.

Сама Кобылья голова – место красивое, но опасное: штормовой байкальский ветер любит эти берега; в прошлом столетии он погубил здесь не одно судно… 
Байкал
 
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