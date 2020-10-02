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Следователи Бурятии подарили бабушкам пряжу

Следователи Бурятии подарили бабушкам пряжу
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Открытки для пенсионеров сделали дети из «Журавушки»

1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Больше года назад сотрудники следственного управления Бурятии взяли на себя заботу о постояльцах Заиграевского интерната для престарелых и инвалидов. В день праздника следователи передали в подопечное учреждение для пенсионеров подарки, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Помимо этого, сотрудники следственного управления с радостью продолжают знакомить, пока на расстоянии, подопечных пожилых людей с малышами из детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка». Над ним следователи шефствуют уже более 10 лет.

К празднику дети подготовили для пожилых людей поделки и открытки. Все сделанные ребятами подарки сотрудники передали в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Поделки обрадовали престарелых постояльцев.



Также вместе с другими подарками следователи приобрели для подопечных пожилых людей пряжу и вязальные наборы. Они попросили связать для малышей тёплые вещи. Эта идея была с радостью воспринята, и к Новому году у детей из детского дома должны появиться вещи, связанные с любовью пожилыми людьми. 
следователи дом престарелых
 
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