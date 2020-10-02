Следователи Бурятии подарили бабушкам пряжу





1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Больше года назад сотрудники следственного управления Бурятии взяли на себя заботу о постояльцах Заиграевского интерната для престарелых и инвалидов. В день праздника следователи передали в подопечное учреждение для пенсионеров подарки, сообщили в СУ СКР по Бурятии.Помимо этого, сотрудники следственного управления с радостью продолжают знакомить, пока на расстоянии, подопечных пожилых людей с малышами из детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка». Над ним следователи шефствуют уже более 10 лет.К празднику дети подготовили для пожилых людей поделки и открытки. Все сделанные ребятами подарки сотрудники передали в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Поделки обрадовали престарелых постояльцев.Также вместе с другими подарками следователи приобрели для подопечных пожилых людей пряжу и вязальные наборы. Они попросили связать для малышей тёплые вещи. Эта идея была с радостью воспринята, и к Новому году у детей из детского дома должны появиться вещи, связанные с любовью пожилыми людьми.