Перелётных птиц переселяют в специальные помещения
В Иркутской области, как и в других регионах страны, заметно холодает. Ночами здесь отмечаются минусовые температуры. В Иркутской зоогалерее принялись переселять перелётных птиц в зимовальные помещения. Как пошутили сотрудники зоопарка, «птицам срочно пора «на юг».
- При переселении, чтобы лишний раз потом не беспокоить пернатых, производится необходимый осмотр и профилактические обработки от паразитов. А в апреле снова на солнышко, - пояснили в Иркутской зоогалерее.
В качестве иллюстрации сотрудники использовали снимок укутанной в полотенце совы-сипухи по дороге в ветеринарный кабинет.
В Иркутской зоогалерее птиц отправляют «на юг»
Общество, Фото:
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