В Иркутской зоогалерее птиц отправляют «на юг»

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Перелётных птиц переселяют в специальные помещения



В Иркутской области, как и в других регионах страны, заметно холодает. Ночами здесь отмечаются минусовые температуры. В Иркутской зоогалерее принялись переселять перелётных птиц в зимовальные помещения. Как пошутили сотрудники зоопарка, «птицам срочно пора «на юг».



- При переселении, чтобы лишний раз потом не беспокоить пернатых, производится необходимый осмотр и профилактические обработки от паразитов. А в апреле снова на солнышко, - пояснили в Иркутской зоогалерее.



В качестве иллюстрации сотрудники использовали снимок укутанной в полотенце совы-сипухи по дороге в ветеринарный кабинет.

