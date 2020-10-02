Росгвардейцы Бурятии поздравили ветеранов

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Ветеранов навестили в связи с Днём пожилого человека



1 октября сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Бурятии навестили тружеников тыла Великой Отечественной войны, детей войны и ветеранов войск правопорядка. Во время визитов были соблюдены санитарно-эпидемиологические меры.



89-летняя Лилия Петровна Григорьева, ветеран внутренних войск,с радостью встретила дорогих гостей и поблагодарила за подарки.



- Я очень люблю вспоминать молодые годы, годы службы в войсках. В прошлый раз вы устроили для нас праздник, концерт во дворе. Соседи до сих пор вспоминают, - отметила Лилия Петровна.



Заместитель начальника управления Росгвардии по работе с личным составом полковник Василий Лосев выразил слова благодарности от руководства ведомства. Председатель совета ветеранов Росгвардии Бурятии подполковник милиции в отставке Юрий Цыбденов отметил, что бесценный труд и наставления ветеранов всегда помогают в службе.



Временно исполняющий обязанности начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии полковник полиции Сергей Звездин и председатель совета ветеранов вневедомственной охраны полковник милиции в отставке Александр Краснов поздравили ветеранов на дому.



- Большое вам спасибо за то, что и сейчас продолжаете передавать свой опыт молодым поколениям сотрудников. Самое главное, здоровья вам и долгих лет, - пожелал Сергей Звездин.



