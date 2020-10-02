В бывшем кинотеатре предложили открыть Дом кино Бурятии

Сейчас рассматриваются три варианта подходящих помещений для Дома Кино



В Бурятии ищут здание для Дома кино. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бурятский кинодеятель, член Союза кинематографистов России Артём Бурлов.



Он отметил, что практически в каждом российском регионе существует Дом кино. По словам кинодеятеля, это не просто кинотеатр, а место притяжения кинематографистов, любителей кино, место для клубного формирования в области кино и творческое пространство для всех желающих.



- Зачастую в репертуаре Дома кино можно увидеть не только новинки мирового и отечественного проката, но и артхаус, ретроспективные показы, кинополотна, киноэпопеи и шедевры всего мира и многое другое. После просмотров зритель может не просто подумать, а ещё и обсудить увиденное с единомышленниками, зрителями, кинематографистами, экспертами и специалистами. К сожалению, в Улан-Удэ нет такого места на сегодняшний день, - сообщает Артём Бурлов.



Поэтому общественная организация «Союз кинематографистов Бурятии» с 2018 года инициирует открытие Дома кино в Улан-Удэ.



- И вот в 2021 году, за счёт привлечения субсидии Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии РФ, а как мы помним, благодаря этой субсидии в Бурятии уже открыто 12 кинозалов, мы планируем открытие Дома кино Бурятии, - продолжил он.



В качестве подходящего варианта рассматривались помещения МУП «КСК «Дружба».



- Не будем забывать, что КСК - это культурно-спортивный комплекс. Здесь мы прорабатывали открытие маленького компактного кинотеатра на 2 зала, общей вместимостью 60 чел., где могли бы сочетаться разные репертуарные решения. Но руководство муниципального предприятия не разделяет наши взгляды, и по-прежнему цокольное помещение в КСК пустует, ничего в нём не происходит. По этому вопросу мы обращаемся к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову. Уважаемый Игорь Юрьевич, проясните, пожалуйста, почему помещения муниципального имущества не сдаются в аренду для открытия Дома кино в МУП КСК «Дружба»? Мы всё рассчитали и все необходимые документы предоставили директору КСК, по нашим расчётам, такое решение позволило бы увеличить популярность КСК, сделать его центром притяжения, создать 10 рабочих мест, платить аренду и налоги, но директор отказал в аренде, пояснив, что в сентябре в цокольном помещении начнёт работать школа брейка. Сегодня 2 октября, но ничего не работает! – рассказал бурятский кинодеятель.



Кроме того, рассматривался и такой вариант, как дом культуры «Савва» в посёлке Мясокомбинат.



- Отличный Дом культуры, который изначально был построен и спроектирован как полноценный кинотеатр на 300 мест. Ранее «Савва» был кинотеатром, здесь даже сохранилось редкое на сегодняшний день оборудование, пленочный проектор, сделана кинотеатральная шумоизоляция, есть касса, небольшой кино-бар. Не требует капитальных вложений в строительство. Ведутся переговоры с руководством «Бурятмяспрома», - объяснил по этому объекту Бурлов.



Третьим вариантом выступает бывший кинотеатр «Сагаан Морин», расположенный в ТЦ «Сагаан Морин» на Элеваторе.



- Здесь так же, как и в ДК «Савва», всё готово к модернизации и не требует строительных работ. Ожидаем переговоров с собственником, надеемся на сотрудничество, - отметил он.



Артём Бурлов спросил у пользователей Сети, как они считают, где лучше всего мог бы располагаться Дом кино Бурятии.

