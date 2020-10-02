В Улан-Удэ сегодня пройдут полуфинальные бои чемпионата ДФО по боксу
В Улан-Удэ продолжается чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин. Вчера завершился второй соревновательный день, в том числе бой провёл спортсмен из Бурятии Альбер Гатаулин. В весовой категории до 57 кг. он встречался с боксёром из Забайкальского края. Единогласным решением судей бурятский спортсмен был пропущен в полуфинал. Альберт выйдет на ринг с бойцом из Республики Саха (Якутия) Яном Алексеевым. Поединок пройдёт уже сегодня.
Кроме него, на ринг сегодня выйдут ещё четыре спортсмена из Бурятии. За путёвку в финал между собой сразятся два бурятских боксёра в весовой категории до 52 кг Бимба Гиргенов и Баир Батлаев.
Доржо Дахаева в весовой категории до 63 кг будет ждать боксёр из Забайкальского края Александр Мадигмаев.
Завершится же вечер боем тяжеловесов. На ринге встретятся Олег Елизаров из Бурятии и Максим Светик из Магадана. Поединок пройдёт в весовой категории до 91 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 членов сборной Бурятии по боксу заразились коронавирусом и были сняты с чемпионата.
На самом чемпионате строго соблюдаются все меры предосторожности. Турнир проходит без зрителей. Следить за выступлениями можно онлайн, трансляции проходят на YouTube-канале федерации бокса России (0+).
Пятеро боксёров Бурятии вышли в полуфинал чемпионата ДФО
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