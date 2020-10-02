Традиционный смотр «Театральная осень» состоится в этом году онлайн
С 18 по 19 ноября в Агинском Бурятском округе пройдёт XXXI межмуниципальный конкурс «Театральная осень» имени Даширабдана Батожабая среди народных театров и драматических коллективов. Мероприятие в этом году проводится в дистанционном режиме, на Youtube-канале администрации округа.
К участию в конкурсе приглашаются народные театры и драматические коллективы – дипломанты I, II, III степеней муниципальных районных конкурсов Агинского Бурятского округа.
В конкурсе участвуют постановки разных жанровых направлений театрального искусства в номинациях:
- «Семейный театр», спектакли продолжительностью не менее 10, не более 20 минут (участники – семейные пары и семьи с детьми из состава драматических коллективов);
- «Семейный театр», спектакли, отрывки из спектаклей продолжительностью не менее 20 минут, не более 40 минут (участники – семейные пары и семьи с детьми из состава народных театров);
- «Режиссёрский творческий проект» – «Лучшая режиссёрско-постановочная группа среди народных театров», «Лучшая режиссёрско-постановочная группа среди драматических коллективов».
До 13 ноября идёт приём заявок и видеозаписей спектаклей. С 13 по 16 ноября видеозаписи спектаклей разместят на Youtube-канале администрации. С 17 по 18 ноября члены жюри оценят спектакли и подведут итоги. Просмотр спектаклей, оценку режиссёрских творческих проектов осуществляет жюри из числа ведущих деятелей культуры и искусств Забайкальского края и соседних регионов. Также в эти дни пройдёт интернет-голосование на Youtube-канале на присуждение призов «Зрительских симпатий». Об этом сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе пройдёт конкурс народных театров
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