Ухаживать за деревцами будут волонтёры
Возле памятника погибшим при коллективизации 12 старшеклассников Хонхолойской школы в Мухоршибирском районе Бурятии высадили 20 саженцев сосны. Экологическая акция прошла 25 сентября в рамках акции «Сохраним леса для будущих поколений».
Ухаживать за деревцами будет волонтёрская группа школьников. Памятник находится под опекой школы, сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Школьники в Бурятии высадили сосны возле памятника
Общество, Фото:
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