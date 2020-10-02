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В Бурятии сняли особый противопожарный режим

В Бурятии сняли особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятия прошла пожароопасный сезон довольно спокойно

Постановлением правительства Бурятии №608 от 1 октября в республике снят особый противопожарный режим. Причина – снижение пожарной опасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Особый противопожарный режим, при котором запрещён доступ в леса, был открыт 1 апреля. Отметим, в 2020 году ни разу не вводился режим ЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади 226,7 тысяч га.

Большинство пожаров – 84% - тушили в первые сутки.

Самыми распространёнными причинами возникновения лесных пожаров стали неосторожное обращение с огнём (45,7%) и из-за грозы (42,7%).

Всего за 2020 год выявлено более четырёх тысяч нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено более 2800 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 14,4 млн рублей.

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