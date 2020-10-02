В Улан-Удэ бывшему сотруднику не выплатили компенсацию за найм жилья

В дело вмешалась прокуратура



Бывший сотрудник медицинской части управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии обратился в прокуратуру.



Установлено, что жилищной комиссией управления в ноябре 2019 года принято решение о выплате сотруднику компенсации за поднайм жилья, которая не была выплачена. В январе 2020 года заявитель уволилась со службы.



Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании задолженности. Суд удовлетворил требование, обязав учреждение выплатить в пользу гражданки денежную компенсацию в размере 27 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

