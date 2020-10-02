Улан-удэнец до смерти забил мужчину шваброй

Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт



В Иволгинском районе Бурятии 28 сентября коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Улан-Удэ, до смерти избившего человека. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



14 октября 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ссору с потерпевшим. Он избивал его кулаками, ногами и деревянной шваброй. Потерпевший пытался убежать, но мужчина догнал его в ограде дома и продолжил избивать. Жертва получил многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался.



Присяжные заседатели признали подсудимого не заслуживающим снисхождения.



За совершённое преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.



Окончательное наказание виновному определит суд, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

