Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт
В Иволгинском районе Бурятии 28 сентября коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Улан-Удэ, до смерти избившего человека. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
14 октября 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ссору с потерпевшим. Он избивал его кулаками, ногами и деревянной шваброй. Потерпевший пытался убежать, но мужчина догнал его в ограде дома и продолжил избивать. Жертва получил многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался.
Присяжные заседатели признали подсудимого не заслуживающим снисхождения.
За совершённое преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Окончательное наказание виновному определит суд, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец до смерти забил мужчину шваброй
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Разъяснения дал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Число случаев заражения COVID-19 уже превысило 7100
В дело вмешалась прокуратура
Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт
Существенных осадков в столице Бурятии не ожидается
Мероприятие должно было пройти в конце марта этого года
Причиной стали ремонтные работы на участке Дабан – Гоуджекит
Среди победителей член союза писателей Бурятии Цындыма Бабуева
В программе заявлено более 30 лекций, презентаций книг, встреч и круглых столов
Мероприятие проводилось в рамках фестиваля «Я в гости к Пушкину спешу»
Закрыто будет всё и для всех
Акция стартует 5 октября в селе Баклаши Шелеховского района
Также созданы страницы Бурятской митрополии в соцсетях
Проект Вячеслава Бутуханова «Мой друг нерпа» выиграл более полумиллиона рублей
Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей