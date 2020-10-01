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Видео жительницы Бурятии «взорвало» Tik-Tok

Видео жительницы Бурятии «взорвало» Tik-Tok
Общество, 
Забавное видео улан-удэнки набрало 1,3 миллиона просмотров

Видео жительницы Бурятии Юлии набрало в социальной сети Tik-Tok 1,3 миллиона просмотров. Вот то самое забавное видео:

 

Свой Tik-Tok Юлия завела по совету младшей сестры.

- Она говорила, как там круто, что Tik-Tok набирает популярность, что там люди зарабатывают огромные деньги. Ну, я и повелась. Первое видео не набрало вообще ничего, потому что у меня не было подписчиков. Ждала, ждала, но так ничего не произошло. Потихоньку изучала Tik-Tok и все современные тренды, понемногу начала втягиваться, понимать его, - рассказала «Байкал-Daily» Юлия.

Юлия снимала те тренды, которые ей нравились. И вот однажды её видео попало в раздел рекомендаций. И, как призналась начинающий тик-токер, она тогда «поймала кайф», её старания вознаградились в семь тысяч просмотров.

- Вот тогда я сказала себе «Вперёд». Видео с Барби мне показала сестрёнка и решили снять. Сами не поняли, за что взялись. Снимали пять часов вместе с редактированием. Помолились и выложили! Как говорится, утром я проснулась знаменитостью. Видео набрало 26 тысяч просмотров. Мы так радовались, но представляли, что за три дня оно наберёт 1,3 миллиона просмотров в Tik-Tok, - призналась Юлия.

Число лайков, комментариев и просмотров по-прежнему растёт. Также увеличилось число подписчиков: с 200 до 7600, количество отметок «мне нравится» увеличилось до 304,8 тысяч.

- Все идеи есть в Tik-Tok, люди пишут «плагиат», но это модно, на то они и тренды! Все снимают одно и тоже, но по-разному! В будущем я буду знаменитыми тик-токером и популярным блогеров в Instagram! – заключила Юлия.

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