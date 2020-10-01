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В Забайкалье определены победители конкурса бурятских сказок

В Забайкалье определены победители конкурса бурятских сказок
Общество,  Фото:организация бурят Забайкальского края
Среди победителей член союза писателей Бурятии Цындыма Бабуева

В Забайкальском крае подвели итоги конкурса «Через сказки – к языку». Совсем скоро будет выпущена иллюстрированная книга сказок на русском и бурятском языках.

- Мы рады поздравить победителей конкурса. Это талантливые и инициативные забайкальцы, которые стали соавторами уникального проекта. Наша работа направлена на поддержку и развитие литературного творчества, сохранение бурятского языка, культурное объединение русских и бурят. С поддержкой фонда президентских грантов в ближайшее время книга выйдет в свет, - рассказал председатель Забайкальской общественной организации бурят Эрик Сангин.

На конкурс было представлено 32 работы. Победителями стали девять из них от шести авторов: Цындыма Бабуева, Доржи Бадмаев, Светлана Шагдарова, В.П. Лыгденова, Артём Плюхин, Цындыма Жалсапова. Среди победителей есть школьники: Жалсапова Цындыма – учащаяся Челутайской СОШ, Артём Плюхин - учащийся Агинской СОШ. Самым «сказочным» автором, представившим сразу четыре работы, стала член союза писателей Бурятии Цындыма Бабуева.

- Пусть у этой книги будет светлая дорога, пусть как можно больше детишек прочитают её, - пожелала Цындыма Бабуева, поблагодарив организаторов и участников конкурса и отметив важность инициативы для сохранения бурятских национальных традиций.

В оргкомитете уточнили, что пять уникальных текстов написаны только на бурятском языке и будут переведены на русский. Кроме денежных призов, победители получили возможность стать соавторами сборника сказок и легенд «Сказочное Забайкалье». Об этом сообщает официальный портал Забайкалья со ссылкой на краевую организацию бурят.
конкурс бурятский язык литература Забайкальский край
 
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