Суржана Ирхеева: Вся жизнь в театре

пресс-служба БГАТОиБ

пресс-служба БГАТОиБ

Пресс-служба БГАТОиБ и ИА «Байкал-Daily» специально для совместного проекта «Милан-Удэ Daily»

Суржана Роттаровна Ирхеева — заведующая костюмерным цехом Бурятского театра оперы и балета со стажем в несколько десятилетий. В театр пришла в 1957 году юной девчонкой работать костюмером. Оказалось — на всю жизнь. Ушла на пенсию только в 2013-м. Больше неё в театре оперы и балета никто не работал.Пока готовили темы для обсуждения, расспрашивали о ней артистов разных поколений. Большинство молодых отмечали, как вжимались в стену, стараясь при ней лишний раз не пикнуть, старшие больше говорили о почёте и уважении. А аксакалы называли нашу героиню не иначе как «волшебница», ведь только она могла в секунду найти любой костюм хоть со спектакля 50-х в бесконечных лабиринтах костюмерного цеха. И почему-то рисовался образ такой, знаете, величественной дамы, которая может испепелить одним взглядом. Только вот на деле встретились с миниатюрной женщиной, которая весной отпраздновала свой 80-летний юбилей. Но по мере общения становилось понятно, почему у молодёжи возникало желание встать в стойку смирно, а старшие почтительно цокали языком. Практически каждая услышанная история отдавала величием.Мы долго ждали, когда же пойдут личные истории из жизни театральных звёзд. Ведь столько лет бок о бок. Тем более в моменты волнения человеку свойственно откровенничать, и общение с костюмером перед спектаклем вроде бы по всем параметрам походит под разговоры по душам. Суржана Роттаровна на вопросы о своих бывших подопечных либо делала вид, что забыла, либо просто молчала.Как оказалось, дело вовсе не в подводящей с годами памяти.- Костюмер ведь действительно как священник на исповеди. Ты всё знаешь практически о каждом. Иногда очень интимные вещи, поэтому каждый артист тяжело переживает смену костюмера, и новеньких очень тяжело принимают. И когда тебе так доверяют, без внутреннего запрета никак. Я даже самым близким подругам никогда не рассказывала истории или переживания, услышанные в гримуборной. И уже, став завцехом, новых девочек, прежде всего, учила: никаких сплетен, главное — чувство такта. Это основа профессии.- Ты должен быть рядом, но не рядом. Надо чётко понимать, что артист — главное действующее лицо. Ему же выходить на сцену, на него пришел зритель. Но люди-то разные. Кто-то слишком волнуется и может стать раздражительным, кто-то просто сильно нервничает. И ко всем нужен свой подход, и задача в идеале его найти. Перед большим спектаклем одного трясёт, так ты его похвалишь, объяснишь, что публика его ждёт и любит: «Сейчас выйдешь на сцену и сам получишь удовольствие, и зал будет в восторге». Успокаивается… И таких тонкостей немало.- Кто-то скажет, что работа тяжёлая, но по мне — работа как работа. Да, очень большие физические нагрузки, особенно на гастролях. Семь лет, когда театр был на реконструкции, например, очень тяжело дались. В 8 утра приходили, собирали костюмы в баулы, на себе несли до машины. Зимой, летом, в снег, в дождь, зной. Выступали же везде: от Бурдрама и Русдрама до детских садов и школ, в районах республики. Пока найдёшь, кто дверь откроет, пока распакуешь, выложишь, по гримеркам разнесёшь, остаётся только пара часов, чтобы домой заскочить – и на спектакль. А потом —то же самое только в обратном порядке, ведь ничего же не оставишь. И лифта у нас тогда не было: на пятый этаж, с пятого так на себе и таскали. Чтобы на следующий день всё начать заново.- Да, обычно так выходит, что в профессии задерживаются надолго. Наверное, дело в каком-то особом складе характера и огромном желании служить в театре. И очень чётко видится, как это всё проявляется. Вот приходит новая девочка, а ей поручают кордебалет обуть. По идее ты должен нырнуть в этот ящик с балетками, чтобы нужные найти. А она стоит и нос зажимает, так как запах. Всё сразу становится понятно. Не её это.- Профессию я не выбирала. Директор театра Гомбо Цыбикович Бельгаев был моим земляком и предложил попробовать. Мне сразу очень понравилось, и ко мне очень хорошо отнеслись все артисты. Особенно Лариса Сахьянова. Да и Лхасаран Линховоин, Владимир Манкетов, Бадма Балдаков: все уже были знаменитые артисты и при этом очень приятные люди. Так и осталась здесь на всю жизнь.- Совсем нет. Подготовила себе очень хорошую замену – Галину Бодеевну Гармаеву – и спокойно ушла.- Очень редко. Раз ушла – сиди дома. А люди пусть себе спокойно работают. Наши девчонки —молодцы.- Столько лет с ней жили вместе на гастролях. Удивительной доброты была. Уж сколько ей подарков в разных городах ни дарили, какими бы ценными они ни были – всё отдавала в театр или в музей. Всегда полную сумку покупала сувениров для всех друзей и знакомых. Деньги свои не жалела, никому не отказывала. Своих балетных очень любила, молодых кормила.- Знала, кто какой чай любит, кому какой суп варить. Например, Ким Базарсадаев любит наваристый, а кому-то, наоборот, надо полегче. Мы же по три месяца ездили по всей стране. В Волгограде сварю варенье – все приходят на чай.- Каждый день шли спектакли. Скучать не приходилось. Столько работы, тут уже не до тоски или приключений.- За три месяца объездили весь Китай. Все провинции. Квот выделили не слишком много, поэтому из костюмеров я была одна. С костюмами 110 ящиков. Сплошные переезды, а ведь надо перед каждым спектаклем всё погладить, всё разложить, потом упаковать. Хорошо, мы все были дружны. Артисты очень помогали, иначе одной бы было совсем тяжело. На сон бы времени совсем не оставалось.- Гладить я не люблю и не любила. Но что поделать – часть работы же. А когда ушла из театра, утюг стараюсь в руки не брать.- Большой, Мариинка – очень красивые, но самый лучший театр все равно наш. Но волноваться или замирать от восхищения времени не было. Нам, что в Большом, что в Тюмени, все равно надо заниматься своими задачами. Нет, вы не подумайте, выступать в главных театрах страны – огромная ответственность. Другая публика, представляем свою республику – большое событие для всех. Но не повод для волнений. Ответственность – да, порой чувствовала её так, будто самой выходить на сцену.- Моя подруга заслуженная артистка Бурятии и бывшая солистка театра Галина Маланова очень любит историю, как мы пришли на Красную Площадь в Храм Василия Блаженного, а я ей говорю: «Галя, здесь так же красиво и так же люди только шепотом говорят, как в нашем театре». Все мысли были о том, как достойно представить театр.- Всегда полные залы. Наш театр был гордостью не только Бурятии, но и всей Сибири. От Урала до Владивостока больше оперных театров не было. Театр гремел, у нас работали шикарные артисты, и приезжали лучшие режиссёры, певцы, артисты балета. Всемирно известные. И они считали честью работать с нами. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская свой последний концерт в Советском союзе перед эмиграцией давали у нас.- Да. Костюмы они, понятно, свои привозили, но надо же всё погладить, помочь одеться-переодеться.- Всё так же. Отношение уважительное, но руки, естественно, не дрожат. Спокойно занимаешься своим делом. А на том концерте просто невероятная тишина стояла. Каждый зритель пытался поймать самый мельчайший звук.- Что вы?! Билеты достать было невозможно. Студенты из музыкального училища лазили через окно в туалете.- Ко мне практически никто. Так как я изначально давала всем понять, что таким не занимаюсь. А вот после 90-х уже всё поменялось. Театр перестал играть такую значимую роль в жизни общества, как раньше.- Раньше артисты дневали и ночевали в театре. Полночь, час ночи все равно могла идти репетиция, старались добиться идеала.- Как иначе? В 90-е пошло на спад. Деньги перестали давать, и пришлось выживать. По несколько директоров за год. Какие тут репетиции до ночи? Раньше едем, допустим, по Свердловску, так постовые честь отдают. Все знали, что приехал бурятский театр. В Тольятти поют «Широка страна моя родная», так весь зал встаёт и поёт вместе артистами. В зале все плачут, на сцене все плачут, и я стою за кулисами и плачу. Невероятная картина. А потом за сценой все вместе плакали и обнимались, как одна большая семья. Такое вот единение духа.- Однажды во Владивостоке во время оперы «Иоланта» срочно потребовалось подшивать костюм Киму Базарсадаеву, так я случайно сделала стяжки прямо с кожей. Раздеваем Кима Иваныча после спектакля, а костюм не снимается. Пришит же. Он вообще ни слова не сказал, с таким пониманием отнесся.В своем театре – нет. Если что-то забыл или какая-то заплатка понадобилась – всё под рукой. Да и в принципе особых поводов для волнений нет – справлялись везде. Взяли, к примеру, на «Хрустальный башмачок» вместо белых ночнушек для Злючки и Колючки белые рубашки из «Пиковой дамы». Находили замену как-то.- Естественно, оперы «Борис Годунов» и «Севильский цирюльник» не сравнить. В одной каждый костюм по несколько килограмм, а в «Цирюльнике» – легонькие платья. И по времени, и по физической нагрузке совсем разные затраты. Но такого, чтобы смотришь афишу и думаешь: «Опять этот «Борис Годунов», — такого, конечно, нет. Мы же не работаем, а действительно служим. В нашей профессии каждый костюм – это аромат, история, состояние души. Приходишь утром, готовишь их. И костюмер же очень рано на месте, вдыхаешь тишину театра, погружаешься в атмосферу. А потом начинает оживать здание, лёгкий шумок пошёл, и так до спектакля проживаешь целую жизнь. И уходишь не уставший, особенно, когда спектакль удался, усталость уходит, как будто её и не было. Любовь к театру всё компенсирует. Это же твоя жизнь. Вот такая философия.- Ко всем старалась относиться одинаково.- Молодым помогаешь освоиться, поддержать. И передать дух, традиции – это очень важно. Костюмы же все с историей, многие десятилетиями хранятся.- С опытом начинаешь разбираться. Видишь, кто на распевке уже хорош, а кто петуха пускает. Когда после училища приходили, действительно могла посмотреть и понять, у кого есть будущее. В 2000 году — Булыт Раднаев. Только училище закончил, ростом был маленький, сам щупленький. Я из деревни сметану привозила, и он к нам на чай заглядывал. Всё спрашивала: «Придёшь к нам работать». А он: «Не берут. Я ростом маленький». В июле ушли в отпуск, а в сентябре вернулись, а он уже вымахал. Теперь одна из звёзд театра. У нас сейчас очень хорошие ребята. Балданова Лия — моя любимица. Сама младшая ученица Сахьяновой. Очень выдержанная, интеллигентная. Булыт Раднаев, Баир Жамбалов и ещё перечислять - не перечислить. Мои все ребята.За 53 года работы в театре Суржана Роттаровна ни одного дня не пропустила по бюллетеню. Нервы – канаты. С такой-то работой. И пока общались, эмоций, вообще практически не проявляла, пока не пошёл в ход один из последних вопросов.- Встречаю ребят на улице от молодых до ветеранов, и все радуются, приветствуют. Вот вчера Боря Ламажапов через всю улицу кричит: «Здравствуйте, Суржана Роттаровна». Я улыбаюсь, приятно. Ребята, я простая девчонка из бурятской деревни с великим театром объездила весь Советский Союз и бывала заграницей. Работала в храме искусства, одевала знаменитостей. Мечта же!Здоровья Вам и побольше улыбок, Легенда!