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В Улан-Удэ днём до +6 градусов

В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Существенных осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и снег, по юго-западу и северу умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью от +1 до -4, местами -6-11, днём +2+7 градусов.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -2-4, днём +4+6 градусов.
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