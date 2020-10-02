Существенных осадков в столице Бурятии не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и снег, по юго-западу и северу умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью от +1 до -4, местами -6-11, днём +2+7 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -2-4, днём +4+6 градусов.
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество, Фото:
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