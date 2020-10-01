По Иркутской области проедет автопробег в честь 75-летия Победы

Акция стартует 5 октября в селе Баклаши Шелеховского района



5 октября в Иркутской области стартует автопробег «Родина героев» по маршруту Шелехов - село Шиткино Тайшетского района. Главная цель автопробега - сохранение памяти о воинах, родившихся в регионе и погибших за свободу нашей страны. Мероприятие посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 100-летию ВЛКСМ в Иркутской области.



Участники автопробега посетят места героев Великой Отечественной войны в 8 населённых пунктах Иркутской области. В каждой точке маршрута пройдут патриотические мероприятия.



Торжественный митинг в честь старта мероприятия состоится 5 октября с 9:45 до 10:15 в школе села Баклаши по адресу: село Баклаши, улица Ангарская, дом 104.



Торжественный финиш состоится 8 октября с 17:30 до 18:00 возле мемориального комплекса «Вечный огонь» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

