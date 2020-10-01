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Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву

Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами

Сотрудники военных комиссариатов Восточного военного округа закончили изучение и предварительное оповещение молодых людей, подлежащих призыву на военную службу осенью 2020 года.

- Для медицинского освидетельствования призывников подобраны квалифицированные медицинские специалисты. Полностью укомплектованы медицинские комиссии, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для предотвращения распространения коронавируса все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

- На все время проведения осеннего призыва спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами, - отмечают представители ВВО.

Справка:

Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах следующих регионов: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
военнослужащие призывники
 
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