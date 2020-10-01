Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами
Сотрудники военных комиссариатов Восточного военного округа закончили изучение и предварительное оповещение молодых людей, подлежащих призыву на военную службу осенью 2020 года.
- Для медицинского освидетельствования призывников подобраны квалифицированные медицинские специалисты. Полностью укомплектованы медицинские комиссии, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Для предотвращения распространения коронавируса все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.
- На все время проведения осеннего призыва спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами, - отмечают представители ВВО.
Справка:
Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах следующих регионов: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами
С этого места открывается панорама Тункинской котловины
Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов
Срок сдачи объекта уже сегодня
Аллея появилась на пришкольном участке
Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии
Декоративного кролика люди нашли на своём участке
Авторы проекта по грядущему благоустройству Гостиных рядов и площади Революции рассказали о нём
Заражённые спортсмены не допущены к домашнему чемпионату ДФО
Они посмотрят спектакли в Бурятском театре драмы и Русском драмтеатре
За сутки выписались 50 человек
В качестве входного билета достаточно показать пенсионное удостоверение
Палатки можно устанавливать в специально отведённых для этого местах
Вопрос строительства прорабатывается совместно с ВЭБ.РФ
Проект будет реализовывать Буддийская традиционная Сангха России