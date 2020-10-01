С этого места открывается панорама Тункинской котловины
Новая беседка появилась в Тункинском нацпарке в Бурятии. Она установлена в живописном месте, прямо на потухшем вулкане Дорготуйсткая сопка.
Здесь туристам можно отдохнуть, посидеть на скамейках, за столом попить чай, а главное, спрятаться под крышей на случай, если пойдёт дождь.
- Почему беседка установлена именно в этом месте? Да потому, что с вулкана открывается удивительная по своей красоте панорама Тункинской котловины с системой Койморских озёр, урочищем Бадары и видом на Тункинские гольцы, - отмечают сотрудники Тункинского национального парка.
В Бурятии установили беседку на потухшем вулкане
Общество, Фото:
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