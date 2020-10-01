В Бурятии военные боролись с дронами условного противника

Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов



Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения в Бурятии на полигоне «Бурдуны» провели тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.



Военнослужащие отработали задачи по нарушению каналов управления дронами условного противника.



Также в ходе мероприятия отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов, авиации условного противника и подавления линий связи, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

