Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения в Бурятии на полигоне «Бурдуны» провели тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.
Военнослужащие отработали задачи по нарушению каналов управления дронами условного противника.
Также в ходе мероприятия отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов, авиации условного противника и подавления линий связи, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные боролись с дронами условного противника
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