Мероприятие проводилось в рамках фестиваля «Я в гости к Пушкину спешу»
В Бурятии 29 сентября в рамках фестиваля пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу» были подведены итоги видеоконкурса чтецов, организованного национальным музеем республики.
Школьники из Монголии наравне с российскими участниками представили видеоматериалы с выступлениями на русском языке и стали победителями и призёрами конкурса. Так, ученица восьмого класса школы «Жавхлант» Онолбаатарын Одбаяр с отрывком из «Сказки о рыбаке и рыбке» заняла первое место. Ученица девятого класса школы «Дэвшил» Баттогтохын Занданцэцэг, прочитавшая отрывок из «Сказки о царе Салтане», стала второй. Дуэт ученицы шестого класса школы «Жавхлант» Бат-Ундраагийн Саяна и ученика шестого класса, школы №4 Баярсайханы Булгантамир, выступившего со стихотворением «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила», занял третье место.
Также в конкурсе видеороликов приняли участие ученицы восьмого класса школы «Жавхлант»: Дарханбаатарын Цэлмуун со стихотворением «Цветок», Батжаргалын Бямбасурэн, прочитавшая на русском и монгольском языках стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», а также Нямдоржийн Уянга-Эгшиг со стихотворением «Я вас любил».
Всех участников конкурса подготовила директор центра русского языка при РЦНК в Завханском аймаке Лувсанцэрэнгийн Оюунцэцэг. В дальнейшем в аймаке собираются провести неделю Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба российского центра науки и культуры в Улан-Баторе.
Монгольские школьники победили в пушкинском конкурсе в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акция стартует 5 октября в селе Баклаши Шелеховского района
Также созданы страницы Бурятской митрополии в соцсетях
Проект Вячеслава Бутуханова «Мой друг нерпа» выиграл более полумиллиона рублей
Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей
Министр спорта Бурятии прокомментировал ситуацию с заразившимися COVID-19 боксёрами
Большинство заболевших коронавирусом признают, что заразились из-за того, что не носили маски
Забавное видео улан-удэнки набрало 1,3 миллиона просмотров
В Международный день пожилых людей проект «Милан-Удэ Daily» взял интервью у легенды театрального закулисья Бурятии
Новогодний городок этой зимой обойдётся бюджету вдвое дороже предыдущих
Изменения связаны с земляными работами
Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами
С этого места открывается панорама Тункинской котловины
Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов
Срок сдачи объекта уже сегодня
Аллея появилась на пришкольном участке