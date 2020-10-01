Монгольские школьники победили в пушкинском конкурсе в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии

Мероприятие проводилось в рамках фестиваля «Я в гости к Пушкину спешу»



В Бурятии 29 сентября в рамках фестиваля пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу» были подведены итоги видеоконкурса чтецов, организованного национальным музеем республики.



Школьники из Монголии наравне с российскими участниками представили видеоматериалы с выступлениями на русском языке и стали победителями и призёрами конкурса. Так, ученица восьмого класса школы «Жавхлант» Онолбаатарын Одбаяр с отрывком из «Сказки о рыбаке и рыбке» заняла первое место. Ученица девятого класса школы «Дэвшил» Баттогтохын Занданцэцэг, прочитавшая отрывок из «Сказки о царе Салтане», стала второй. Дуэт ученицы шестого класса школы «Жавхлант» Бат-Ундраагийн Саяна и ученика шестого класса, школы №4 Баярсайханы Булгантамир, выступившего со стихотворением «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила», занял третье место.



Также в конкурсе видеороликов приняли участие ученицы восьмого класса школы «Жавхлант»: Дарханбаатарын Цэлмуун со стихотворением «Цветок», Батжаргалын Бямбасурэн, прочитавшая на русском и монгольском языках стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», а также Нямдоржийн Уянга-Эгшиг со стихотворением «Я вас любил».



Всех участников конкурса подготовила директор центра русского языка при РЦНК в Завханском аймаке Лувсанцэрэнгийн Оюунцэцэг. В дальнейшем в аймаке собираются провести неделю Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба российского центра науки и культуры в Улан-Баторе.

