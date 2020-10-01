В Бурятии дети высадили аллею

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Аллея появилась на пришкольном участке



На пришкольной территории в селе Шабур Заиграевского района Бурятии дети высадили аллею. Саженцы посадили семиклассники и учителя, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Перед посадкой сотрудники Хандагатайского лесхоза рассказали и показали школьникам, как правильно посадить саженцы лесных деревьев.



- После того, как мы провели инструктаж, работа сразу закипела, дети с горящими глазами разбирали саженцы и приступали к посадке. Даже девочки хватали лопаты, чтобы выкопать ямки! Ребята будут ухаживать за деревцами и научат этому детишек помладше, - поделилась инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилова.



Совместными силами было высажено 26 саженцев – сосны, ели, берёзы и лиственницы.



- Мы уверены, что все саженцы приживутся, а пришкольная территория станет гораздо красивее, - поделились учителя Шабурской школы.





