Аллея появилась на пришкольном участке
На пришкольной территории в селе Шабур Заиграевского района Бурятии дети высадили аллею. Саженцы посадили семиклассники и учителя, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Перед посадкой сотрудники Хандагатайского лесхоза рассказали и показали школьникам, как правильно посадить саженцы лесных деревьев.
- После того, как мы провели инструктаж, работа сразу закипела, дети с горящими глазами разбирали саженцы и приступали к посадке. Даже девочки хватали лопаты, чтобы выкопать ямки! Ребята будут ухаживать за деревцами и научат этому детишек помладше, - поделилась инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилова.
Совместными силами было высажено 26 саженцев – сосны, ели, берёзы и лиственницы.
- Мы уверены, что все саженцы приживутся, а пришкольная территория станет гораздо красивее, - поделились учителя Шабурской школы.
В Бурятии дети высадили аллею
Общество, Фото:
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