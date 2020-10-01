Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии
На тренировочных мероприятиях сборной России по стрельбе из лука в Анталье (Турция) определился состав, который выступит на международных соревнованиях. Соревнования пройдут с 1 по 5 октября в Анталье.
Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии. В них примут участие 14 стран.
Как сообщает минспорта Бурятии, в сборную России в классическом луке вошли шесть спортсменов от Бурятии. Это Степанова Инна, Гомбоева Светлана, Будаева Виктория, Бадмажапова Татьяна, Цыдыпов Эрдэм и Балтаков Цырен.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября на чемпионате России бурятские лучники взяли пять медалей, из них две золотые.
Шесть лучников Бурятии выступят в Турции
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