 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Шесть лучников Бурятии выступят в Турции

Шесть лучников Бурятии выступят в Турции
Общество, 
Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии

На тренировочных мероприятиях сборной России по стрельбе из лука в Анталье (Турция) определился состав, который выступит на международных соревнованиях. Соревнования пройдут с 1 по 5 октября в Анталье.

Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии. В них примут участие 14 стран.

Как сообщает минспорта Бурятии, в сборную России в классическом луке вошли шесть спортсменов от Бурятии. Это Степанова Инна, Гомбоева Светлана, Будаева Виктория, Бадмажапова Татьяна, Цыдыпов Эрдэм и Балтаков Цырен.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября на чемпионате России бурятские лучники взяли пять медалей, из них две золотые.

спорт стрельба из лука
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Общество, 01.10.2020
Срок сдачи объекта уже сегодня
В Бурятии дети высадили аллею
В Бурятии дети высадили аллею
Общество, 01.10.2020
Аллея появилась на пришкольном участке
Шесть лучников Бурятии выступят в Турции
Шесть лучников Бурятии выступят в Турции
Общество, 01.10.2020
Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии
Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика
Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика
Общество, 01.10.2020
Декоративного кролика люди нашли на своём участке
В Улан-Удэ объяснили, зачем на площади Революции устроят водоёмы
В Улан-Удэ объяснили, зачем на площади Революции устроят водоёмы
Общество, 01.10.2020
Авторы проекта по грядущему благоустройству Гостиных рядов и площади Революции рассказали о нём
У 13 бурятских боксёров выявили COVID-19
У 13 бурятских боксёров выявили COVID-19
Общество, 01.10.2020
Заражённые спортсмены не допущены к домашнему чемпионату ДФО
В Улан-Удэ прилетят эксперты «Золотой маски»
В Улан-Удэ прилетят эксперты «Золотой маски»
Общество, 01.10.2020
Они посмотрят спектакли в Бурятском театре драмы и Русском драмтеатре
Вход в улан-удэнский музей для пенсионеров сегодня бесплатный
Вход в улан-удэнский музей для пенсионеров сегодня бесплатный
Общество, 01.10.2020
В качестве входного билета достаточно показать пенсионное удостоверение
На Кругобайкалке мест для установки палаток станет больше
На Кругобайкалке мест для установки палаток станет больше
Общество, 01.10.2020
Палатки можно устанавливать в специально отведённых для этого местах
В столице Бурятии планируют построить новые школы
В столице Бурятии планируют построить новые школы
Общество, 01.10.2020
Вопрос строительства прорабатывается совместно с ВЭБ.РФ
В Бурятии всерьёз возьмутся за обучение родному языку в детсадах
В Бурятии всерьёз возьмутся за обучение родному языку в детсадах
Общество, 01.10.2020
Проект будет реализовывать Буддийская традиционная Сангха России
В Улан-Удэ судебные приставы высадили 315 саженцев
В Улан-Удэ судебные приставы высадили 315 саженцев
Общество, 01.10.2020
Акция прошла на улице Балтахинова
Темп заражения коронавирусом в Бурятии рванул вверх
Темп заражения коронавирусом в Бурятии рванул вверх
Общество, 01.10.2020
Круг контактных лиц превышает 2,7 тысячи человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^