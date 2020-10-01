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Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%

Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Срок сдачи объекта уже сегодня

Сегодня, 1 октября, по контракту планируется срок сдачи отремонтированной дороги по улице Гагарина в Улан-Удэ. Пока готовность объекта составляет 95%. Депутаты Улан-Удэнского горсовета выехали на место, чтобы проверить выполненные работы и выяснить, что ещё не доделано.

Как оказалась, подрядчику осталось оборудовать пешеходные переходы, убрать за собой строительный мусор и нанести дорожную разметку. С последним возникли трудности.

- У нас есть корректировки, в плане того, что «сплошная» идёт по трамвайным путям, это противоречит самому движению. Мы специально там положили асфальт, чтобы машины разъезжались, а проектом предусмотрена «двойная сплошная». Сейчас ждём ответ от проектировщиков. Корректировку произведём довольно оперативно и закончим все мероприятия, - заявил главный инженер подрядной организации ООО «Фортуна» Александр Жанаев.

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В результате осмотра выявили и другие недоделки. Например, неправильное устройство бордюрного камня или закатанные в асфальт люки. Но, как оказалось, закатали не только их.

- Здесь ливнёвка была, такая же, как напротив, а её закатали асфальтом. Куда вода-то течь будет? Некуда ей течь. Тут воды-то много. Вон оттуда со всей Шишковки льёт. Не справится одна ливнёвка, - высказала опасения местная жительница Раиса Вторушина.

Также женщина пожаловалась депутатам и на установку дорожных знаков. Один из стендов, информирующий о проводимом ремонте, перегородил знак пешеходного перехода после поворота.

- Вот знак есть, а если ехать с другой стороны, вот этим вот таблом он загорожен, водителю не видно. А там написано про этот ремонт дороги, а зачем она нужна, когда тут детей посбивают, - добавляет Раиса Вторушина.

На качество асфальта пожаловались и сами водители. Новое покрытие превратилось в «стиральную доску» между трамвайными путями.

- От Элеватора до остановки «Баня», на этом участке между трамвайных путей асфальт весь провалился и стал как «стиральная доска». Там едешь и невыносимо. Там раньше плиты лежали, лучше было, - делится с журналистами водитель Александр.



Депутаты пообещали разобраться в этой проблеме и предложить пути решения. В целом народные избранники положительно оценили проделанную работу, несмотря на недоделки.

- Много замечаний, но они не такие уж и сложные, большие. Очень много вопросов по всей дороге, и не только по Гагарина, дорожные разметки. Они не до конца сделаны. Людей интересуют пешеходные переходы и дорожные знаки. Не везде они установлены, где-то были демонтированы. Нужно в течение двух-трёх дней этот вопрос решить, - отметил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Как сказали уже, много мелких замечаний. Но самое главное подрядчик здесь находится, совершенно адекватно реагирует, всё будет устранено. Несмотря на то, что не было кое-каких моментов озеленения по обочинам, подрядчик на себя берёт эти обязательства, чернозём он привезёт, травка посеяна. Уже зимой будет всё красиво, ну а весной совершенно другая будет картина, - добавил депутат горсовета Вадим Бредний.

Теперь подрядчику предстоит устранить замечания, касающиеся безопасности дорожного движения в течение двух дней, по более трудоёмким проблемам предусмотрен срок семь дней.

- В случае неустранения замечаний к подрядчику будет применяться штраф. Также будет применяться пени за несвоевременное исполнение заказа, - подытожил заместитель директора «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.






ГорсоветУУ дорожный ремонт
 
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