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Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика

Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Декоративного кролика люди нашли на своём участке

Зубастого кролика, которого люди подобрали у себя на участке, принесли в Иркутскую зоогалерею. У декоративного кролика были очень длинные зубы. В зоопарке рассказали историю его появления.

- Говорят, что сам пришёл, из леса... Ну, убежать он от бывших хозяев вряд ли смог бы, а вот выпустить зверька на «вольные хлеба», чтобы не тратиться на врача, некоторые человеческие особи вполне могли бы. Мы таких случаев знаем не мало. Природа, конечно, лечит иногда, но, увы, не в этом случае. Как животное не погибло до сих пор от голода, не понятно. Мальчишка настолько невесомый, что даже страшно в руки брать, - рассказали сотрудники зоогалереи.

В зоопарке не смогли отказаться и приняли зверька. За это нашедшие кролика иркутяне дали тысячу рублей на лечение и откорм.

домашние животные кролики
 
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