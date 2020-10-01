Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика





Зубастого кролика, которого люди подобрали у себя на участке, принесли в Иркутскую зоогалерею. У декоративного кролика были очень длинные зубы. В зоопарке рассказали историю его появления.- Говорят, что сам пришёл, из леса... Ну, убежать он от бывших хозяев вряд ли смог бы, а вот выпустить зверька на «вольные хлеба», чтобы не тратиться на врача, некоторые человеческие особи вполне могли бы. Мы таких случаев знаем не мало. Природа, конечно, лечит иногда, но, увы, не в этом случае. Как животное не погибло до сих пор от голода, не понятно. Мальчишка настолько невесомый, что даже страшно в руки брать, - рассказали сотрудники зоогалереи.В зоопарке не смогли отказаться и приняли зверька. За это нашедшие кролика иркутяне дали тысячу рублей на лечение и откорм.