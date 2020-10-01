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Улан-удэнец стал победителем Байкальского питчинга дебютантов

Улан-удэнец стал победителем Байкальского питчинга дебютантов
Общество,  Фото:пресс-служба кинофестиваля «Человек и Природа»
Проект Вячеслава Бутуханова «Мой друг нерпа» выиграл более полумиллиона рублей

В Иркутске 24 сентября подвели итоги Байкальский питчинга дебютантов, состоявшегося в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и 19-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина. На очной защите было представлено 12 игровых и документальных проектов, 5 из которых были отмечены призами и сертификатами.

В номинации «Игровое короткометражное кино» 500000 рублей от фонда президентских грантов и союза кинематографистов России достались проекту «Мой друг нерпа», автор сценария и режиссёр Вячеслав Бутуханов из Улан-Удэ. Фильм также получил денежный приз 80000 рублей, сертификат на аренду оборудования по 50000 рублей от Иркутского областной кинофонда и техническую поддержку от компании «Canon».

В категории «Документальное кино» 500000 рублей достались работе «Последний рейс», автор сценария и режиссёр Мария Красноперова, продюсер Яна Садулаева (г. Красноярск). Также проект получил 80000 рублей от Иркутского областного кинофонда.

Сертификат на аренду оборудования 50000 рублей в категории «Документальное кино» получил проект «Перейти Байкал», автор сценария и режиссёр Анастасия Емельянова (Иркутск). Компания «Байкалсинемарентал» вручила сертификат на 70000 рублей проекту «Иркутск ИВАНА ВЫРЫПАЕВА» (автор сценария и режиссёр Анастасия Зверькова, продюсер Юрий Яшников, линейный продюсер Анастасия Головко, г. Иркутск).

Бесплатную смену на студии «СинеЛаб» получил документальный проект «Corps diplomatique» (автор сценария и режиссер Полина Степанова, г. Иркутск).

В состав экспертного совета вошли Ольга Бельская, режиссёр-документалист, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России; Мария Вогт, генеральный директор журнала «Бюллетень кинопрокатчика»; креативный продюсер «ТВ-3» и платформы «Premier» Анна Гудкова; режиссёр Баир Дышенов; а также директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
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