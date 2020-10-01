Улан-удэнец стал победителем Байкальского питчинга дебютантов

Общество, Фото: пресс-служба кинофестиваля «Человек и Природа»

Проект Вячеслава Бутуханова «Мой друг нерпа» выиграл более полумиллиона рублей



В Иркутске 24 сентября подвели итоги Байкальский питчинга дебютантов, состоявшегося в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и 19-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина. На очной защите было представлено 12 игровых и документальных проектов, 5 из которых были отмечены призами и сертификатами.



В номинации «Игровое короткометражное кино» 500000 рублей от фонда президентских грантов и союза кинематографистов России достались проекту «Мой друг нерпа», автор сценария и режиссёр Вячеслав Бутуханов из Улан-Удэ. Фильм также получил денежный приз 80000 рублей, сертификат на аренду оборудования по 50000 рублей от Иркутского областной кинофонда и техническую поддержку от компании «Canon».



В категории «Документальное кино» 500000 рублей достались работе «Последний рейс», автор сценария и режиссёр Мария Красноперова, продюсер Яна Садулаева (г. Красноярск). Также проект получил 80000 рублей от Иркутского областного кинофонда.



Сертификат на аренду оборудования 50000 рублей в категории «Документальное кино» получил проект «Перейти Байкал», автор сценария и режиссёр Анастасия Емельянова (Иркутск). Компания «Байкалсинемарентал» вручила сертификат на 70000 рублей проекту «Иркутск ИВАНА ВЫРЫПАЕВА» (автор сценария и режиссёр Анастасия Зверькова, продюсер Юрий Яшников, линейный продюсер Анастасия Головко, г. Иркутск).



Бесплатную смену на студии «СинеЛаб» получил документальный проект «Corps diplomatique» (автор сценария и режиссер Полина Степанова, г. Иркутск).



В состав экспертного совета вошли Ольга Бельская, режиссёр-документалист, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России; Мария Вогт, генеральный директор журнала «Бюллетень кинопрокатчика»; креативный продюсер «ТВ-3» и платформы «Premier» Анна Гудкова; режиссёр Баир Дышенов; а также директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

