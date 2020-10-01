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На севере Бурятии изменится расписание поездов и перекроют переезд

На севере Бурятии изменится расписание поездов и перекроют переезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной стали ремонтные работы на участке Дабан – Гоуджекит

В Бурятии на железнодорожном переезде 1026 км участка Дабан – Гоуджекит Восточно-Сибирской железной дороги с 24:00 1 октября до 9:00 2 октября будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем он будет закрыт для проезда автотранспортных средств.

Из-за работ по модернизации участка БАМа Дабан – Гоуджекит со 2 по 6 октября, а также 10, 14, 18, 22, 26, 30 октября и 3 ноября на участке Коршуниха-Ангарская – Северобайкальск изменится расписание движения пассажирского поезда №72 Иркутск – Северобайкальск. Кроме этого, со 2 по 6 октября на участке Коршуниха-Ангарская – Лена ВСЖД изменится расписание движения пассажирского поезда №48 Красноярск – Северобайкальск из-за работ на участке Янталь – Лена. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +35 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, также в связи с проведением путеремонтных работ на участке Дабан – Гоуджекит изменится расписание шести пригородных поездов. 2, 6, 30 октября и 3 ноября пригородные поезда №6369 Северобайкальск – Дабан, №6367 Дабан – Киренга, №6368 Киренга – Дабан, №6370 Дабан – Северобайкальск, №6367 Кунерма – Киренга, №6368 Киренга – Кунерма будут отправляться и прибывать на станции назначения позже от 2 часов 5 минут до 2 часов 48 минут.
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