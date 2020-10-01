В Улан-Удэ ФСК закроют на сандень после чемпионата по боксу

Закрыто будет всё и для всех



5 октября в Улан-Удэ физкультурно-спортивный комплекс закроется на санитарный день. Как подчёркивает пресс-служба дирекции спортивных сооружений, закрыт он будет полностью и для всех. Не будут работать в том числе и бассейн, и тренажёрный зал, и другие спортивные залы.



Напомним, что с 29 сентября по 3 октября в ФСК проходит чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования проходят без зрителей. От Бурятии выступают спортсмены, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат. До соревнований не были допущены 13 спортсменов, у которых тест показал положительную реакцию.

