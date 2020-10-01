У 13 бурятских боксёров выявили COVID-19

Заражённые спортсмены не допущены к домашнему чемпионату ДФО
С 29 сентября по 3 октября в Улан-Удэ проходит чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. В соревнованиях участвуют спортсмены из девяти регионов России.
По приказу минспорта, все спортсмены, тренеры, организаторы и персонал, принимающие участие в чемпионате ДФО, обязаны были сдать анализы на коронавирус.
- Вся сборная Бурятии в полном составе также сдала анализы. У 13 спортсменов тест показал положительную реакцию. Все носители инфекции были не допущены до соревнований и перешли в режим самоизоляции по месту проживания, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского минспорта.
Сейчас в чемпионате ДФО от Бурятии выступают спортсмены, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат.
На самих соревнованиях строго соблюдаются все меры предосторожности, подчеркнули в министерстве.
Медали будут разыграны в 10 весовых категориях: до 49 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг, свыше 91 кг.
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Предварительные поединки начались 30 сентября, а также состоятся сегодня, 1 октября. 2 октября пройдут полуфинальные бои и награждение за третьи места. Финальные поединки и награждение серебряных медалистов и победителей соревнований состоятся 3 октября.
В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования проходят без зрителей. Посмотреть бои можно с помощью прямых трансляций на YouTube-канале федерации бокса России.
В Бурятии на утро 1 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7098 (+79 за сутки).
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